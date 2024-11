Enzo Goudou-Sinha, l’un des dossiers chauds du mois de novembre en Betclic ÉLITE… et en Espagne ?

C’est toujours le paradoxe d’un remplaçant médical… Samedi, à Nanterre, Enzo Goudou-Sinha (1,82 m, 25 ans) a signé une prestation exceptionnelle (23 points à 7/13, 2 rebonds et 5 passes décisives), permettant à Saint-Quentin de braquer la JSF (105-98, après prolongation), mais il a également peut-être desservi les intérêts à plus long terme du SQBB. Le club axonais souhaite évidemment le conserver jusqu’à la fin de la saison mais il va devenir difficile d’y parvenir avec de telles performances, attirant l’attention de la concurrence.

Plusieurs clubs aux aguets

Initialement embauché comme remplaçant médical de Lucas Boucaud, basculé sur la pige de Noah Kirkwood depuis, Enzo Goudou-Sinha sera libre de s’engager où il le désire à partir du 28 novembre, la date de sa fin de contrat à Saint-Quentin. Rester en Picardie fait évidemment partie des possibilités, tant il semble épanoui au SQBB, où il déroule le meilleur basket de sa vie (11,1 points à 42%, 2 rebonds et 2,6 passes décisives en 10 matchs toutes compétitions confondues). « Ce groupe a une âme », disait-il encore samedi soir en conférence de presse à Nanterre. « Avec la confiance que mes coéquipiers et Julien (Mahé) me donnent, c’est cool de jouer dans cette équipe. »

Si l’affect jouera forcément dans la décision finale, l’ancien meneur de Cholet Basket va aussi avoir la possibilité de faire potentiellement un pas en avant dans sa carrière. Trois clubs de Betclic ÉLITE (dont la JL Bourg, qui cherche à restructurer sa mène suite au départ de Mehdy Ngouama) sont venus aux renseignements, sans qu’il n’y ait d’offre mardi soir. Mais Goudou-Sinha lorgnerait surtout vers l’Espagne, un championnat qui pourrait correspondre à ses qualités. Le Lotois dispose d’une touche en Liga Endesa et aimerait l’ériger en priorité, avant de voir s’il doit se rabattre vers ses prétendants français.