-4 d’évaluation en 5 minutes pour son premier match : Furkan Korkmaz ne décolle pas avec le Bahcesehir Istanbul

Gros flop du recrutement 2024/25 de l’AS Monaco, Furkan Korkmaz (2,01 m, 27 ans) n’a pas (encore ?) profité de son transfert vers le Bahcesehir Istanbul pour lancer sa saison. Moins d’une semaine après son retour aux sources, le shooteur turc a raté son premier match avec son nouveau club, malgré la victoire à Trento en EuroCup (73-69).

Toujours à court de rythme, Furkan Korkmaz a été lancé lors de deux séquences en première mi-temps par son coach Dejan Radonjic. Pour un premier passage assez neutre, où il a raté ses deux tirs, avant un retour assez désastreux, où il a accumulé les largesses défensives et les cagades, dont une balle perdue tout seul après un rebond défensif. Plus jamais relancé en seconde mi-temps, l’ancien Roca Boy présente un bilan final peu reluisant de 0 point à 0/2, 1 rebond et 2 balles perdues pour -4 d’évaluation en 5 minutes.

Arrivé complètement hors de forme cet été en Principauté, Furkan Korkmaz traine encore comme un boulet son manque de condition physique, lui qui a accumulé les blessures lors de son semestre à Monaco. Il devra pourtant rapidement se ressaisir puisqu’il a une réputation à reconstruire en Europe après sept saisons en NBA. Et le fait d’être redescendu d’un échelon, vers l’EuroCup, ne lui donnera aucun passe-droit, surtout face à un concurrent de la trempe d’Axel Bouteille, même si l’international français n’a pas vraiment livré son meilleur match de la saison en Italie (6 points à 3/7, 3 rebonds et 2 passes décisives en 33 minutes).