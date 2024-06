Gavin Ware effectue son retour à Dijon

Gavin Ware (2,06 m, 30 ans) va retrouver la JDA Dijon et Laurent Legname. Le pivot étasunien s’est engagé pour les deux prochaines saisons.

✅ Gavin Ware de retour à la JDA pour 2 saisons 🔥 L’emblématique pivot Dijonnais fait son retour à la maison et formera une doublette de choix dans la raquette Dijonnaise avec Chris Sengfelder ! https://t.co/8YXo3jqQMY#MyJDA pic.twitter.com/Jhr9OGMYHj — JDA Dijon Basket (@jdadijonbasket) June 28, 2024

Les années passent et les allers et venus de Gavin Ware entre les Etats-Unis, Dijon et le Japon continuent. Reparti au pays du Soleil Levant en 2023 afin de rejoindre Fukuoka Rizing, le pivot américain revient en France. En 2020, il avait quitté les Kumamoto Vorters pour signer en Jeep ELITE, au BCM Gravelines-Dunkerque. Un an plus tard, il revenait à la JDA malgré le départ de Laurent Legname pour la JL Bourg.

Poste 5 très à l’aise sur short-roll, notamment pour tirer, Gavin Ware tournait à 11,1 points à 64,6% de réussite aux tirs et 4,7 rebonds en 18 minutes en 18 minutes sur 46 rencontres toutes compétitions confondues en 2022-2023. Il partagera le poste 5 avec l’international allemand Chris Sengfelder (2,03 m, 29 ans).