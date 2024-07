Georgios Papagiannis officiellement à Monaco : « Nous pouvons réaliser de grandes choses »

L’arrivée de Georgios Papagiannis (2,20 m, 27 ans) à Monaco ne faisait plus aucun doute, après l’annonce par le principal intéressé de sa venue en Principauté la saison prochaine. L’information est désormais officielle, avec le communiqué de la Roca Team pour annoncer l’arrivée du joueur de 27 ans.

Après la qualification de la Grèce pour les Jeux olympiques de Paris 2024, Georgios Papagiannis a livré ses premières impressions en tant que joueur monégasque. Joueur de Fenerbahçe lors du dernier exercice et du Panathinaïkos pendant cinq saisons avant cela, le Grec se veut ambitieux au moment de rejoindre le projet de l’ASM.

« Mon ambition première est de jouer dans des clubs qui ont des objectifs élevés, expose l’ancien joueur NBA. Et c’est le cas en venant ici. Les dirigeants de Monaco m’ont approché de manière à me montrer qu’ils me voulaient beaucoup et qu’ils étaient un club avec des objectifs élevés et l’ambition de gagner l’Euroleague. »