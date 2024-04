Germain Castano : « Mon histoire n’est pas finie à Orléans »

Orléans est le poids lourds de la Pro B depuis deux saisons mais peine à dominer à ce niveau. Encore plus depuis la livraison du CO’Met, début 2023, l’objectif de l’OLB est bien évidemment de remonter en Betclic ÉLITE. Cependant, avant d’affronter Évreux ce dimanche 28 avril, l’équipe de Germain Castano n’est que quatrième de la saison régulière.

Germain Castano justement. Au club depuis 2017, le natif du Creusot a fait remonter Orléans une première fois en Jeep ELITE en 2019. Après avoir atteint les playoffs en 2021, il a connu la relégation en Pro B l’année suivante. En 2023, la saison a été compliquée du fait d’un recrutement tardif avant un échec en demi-finales des playoffs d’accession. Cette saison, Orléans a vécu un exercice similaire mais part de moins loin. L’ancien coach emblématique de Boulogne-sur-Mer (2009 à 2017) sera en fin de contrat le 30 juin si son équipe ne monte pas. Au contraire, il sera automatiquement prolongé en cas de montée. « Notre position est simple : on a choisi de conserver Germain il y a deux ans pour faire remonter ce club, et cela reste notre objectif. Son destin est lié aux résultats de l’équipe. Si le club monte, Germain sera l’entraîneur de l’OLB », annonce Olivier Rouet, le président du directoire de l’OLB, dans La République du Centre. Ce dernier sait son projet attractif et ne veut pas s’avancer dans la recherche d’un éventuel remplaçant, alors que le nom de Mehdy Mary est régulièrement cité dans les rumeurs loiretaines.

Thomas Andrieux plutôt que Germain Castano à Roanne ?

Toutefois, Germain Castano, lui, espère avoir d’autres options. Ainsi, l’intérêt de la Chorale de Roanne et de son président Emmanuel Brochot n’a pas laissé insensible l’ancien meneur de jeu. Cependant, la cote de Thomas Andrieux serait-elle dans la Loire que l’actuel entraîneur du Champagne Basket part avec une longueur d’avance. Quant à Germain Castano, il indique publiquement vouloir rester à l’OLB, tout simplement : « Moi je n’ai jamais rien caché : j’ai de l’amour pour la ville et le club. Je pense que mon histoire n’est pas finie à Orléans. Je sais que j’ai encore des choses à apporter et à donner à ce club. J’ai un an supplémentaire en cas de montée, mais si on ne montait pas, rien n’est stipulé ». Monter serait toutefois le plus simple.