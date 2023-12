Gianmarco Pozzecco : « J’ai revu l’équipe qui a gagné des matchs en EuroLeague »

EuroLeague - Mécontent des deux dernières sorties européennes de l'ASVEL contre Milan et l'Olympiakos, Gianmarco Pozzecco a apprécié le visage montré par son équipe face au Real Madrid. Même si l'issue est une nouvelle fois malheureuse pour les Villeurbannais, battus pour la neuvième fois de rang (76-77).

Gianmarco Pozzecco : « Bravo au Real Madrid, ce ne sont pas des champions pour rien. Ils jouent un très bon basket. De notre côté, nous avons joué dur et nous avons eu l’opportunité de gagner. Je suis à la fois si triste pour mes joueurs et très heureux d’avoir vu un visage différent. Nos entraînements ces deux derniers jours étaient déjà beaucoup mieux. On avait peur des rebonds offensifs et ils ne prennent que 3 rebonds de plus que nous au final (32 à 35, ndlr). On les a punis là où on voulait, notamment avec Jojo (Lauvergne). Paris (Lee) a aussi fait un très bon match. Il ne nous manque que la victoire… Surtout pour les joueurs afin qu’ils puissent garder l’énergie pour continuer à se battre. Et aussi pour nos supporters, même s’ils peuvent être contents d’avoir vu un bon match de basket.

Je vais poursuivre la discussion avec mes dirigeants pour voir ce qu’il y a sur le marché. Je n’étais pas content lors des deux derniers matchs mais on a joué avec beaucoup de dureté ce soir, on a produit les efforts. J’ai revu l’équipe qui a gagné des matchs en EuroLeague donc je suis positif. »