L’ASVEL encore battue : Vincent Poirier et le Real Madrid brisent la magie de Noël

EuroLeague - Alors que l'ASVEL a longtemps rêvé d'un exploit contre le Real Madrid, faisant la course en tête pendant 33 minutes, les Villeurbannais ont subi leur 9e défaite d'affilée (76-77), torpillés par un 16-0 à l'entame du dernier quart-temps, initié par 8 points d'affilée de Vincent Poirier. L'ASVEL termine son année civile avec 30 défaites en 34 matchs d'EuroLeague.

Il parait que c’est la saison de tous les possibles, celle où l’on peut encore croire au Père Noël. Un vieux monsieur avec une longue barbe blanche déposant des cadeaux dans les cheminées des quatre coins de la planète depuis un traîneau tiré par des rennes volants, OK, cela peut être crédible, mais un exploit de l’ASVEL contre le Real Madrid, vraiment ?

Sous les yeux de Vincent Collet…

La réponse était non. Ou plutôt, oui presque. Et encore une fois, c’est un grand monsieur avec une barbe qui a été au centre des attentions. Sauf que celui-ci ne distribue pas des cadeaux, n’est pas particulièrement vieux et ne vit pas en Laponie. Ce grand monsieur-là saute plus haut que les autres, prend des rebonds, pose des dunks et brise les rêves de 11 524 individus à Décines-Charpieu. Ce grand monsieur-là s’appelle Vincent Poirier, et il avait aussi visiblement quelque chose à prouver (17 points à 8/11 et 7 rebonds pour 21 d’évaluation en 21 minutes) au sélectionneur Vincent Collet, présent à la LDLC Arena. « Je savais qu’il était là car m’a texté avant le match pour me dire qu’il venait », a glissé l’intérieur du Real Madrid après coup, lui qui a réclamé des clarifications du staff après l’épisode de sa non-sélection à la Coupe du Monde 2023. « Je me concentre sur Madrid mais tant mieux si ce que je fais est apprécié… »

En vue des Jeux Olympiques, difficile de ne pas apprécier ce que l’ancien intérieur de Paris-Levallois a réalisé ce jeudi, sauf si l’on est un fan absolu de l’ASVEL, bien sûr. Meilleur marqueur du Real Madrid, Poirier a surtout été l’instigateur de la série décisive, ce 16-0 qui a renversé le match, de 57-51 à 57-67, un terrible trou noir de presque sept minutes sans marquer pour l’ASVEL. Dans ce run, l’homme aux 54 sélections a marqué les 8 premiers points, parfaitement trouvé par ses meneurs ou au combat sur seconde chance, et a capté 5 rebonds, aligné aux côtés de l’autre géant, Edy Tavares (16 points et 12 rebonds), dans un duo de tours jumelles. « Il fallait qu’on fasse cela », a expliqué Chus Mateo, l’entraîneur espagnol. « Avec Lauvergne qui est très bon au poste bas et Fall sur le banc, on pouvait le faire. On a attendu la seconde mi-temps, d’être sûr qu’aucun de nos deux pivots n’était touché par les fautes. Et ils ont fait du très bon boulot au scoring et au rebond. » Une association inédite depuis un an et demi a précisé Vincent Poirier, décalé au poste 4. « Je préfère jouer 5 quand même. Mais je pense que ça n’a pas trop mal marché ! On a une pénurie de 4 avec les absences de Yabusele, Deck, Hezonja et Fernandez donc il fallait trouver des options pour compenser cela. C’était prévu. »

2023 : 30 défaites en 34 matchs pour l’ASVEL

Depuis le deuxième rang de la LDLC Arena, Vincent Collet a aussi vu un pivot qui pourrait candidater à un retour en sélection, si la relation était plus fluide et s’il n’y avait pas un embouteillage de talents dans la raquette : Joffrey Lauvergne, un champion d’Europe 2013 de retour au premier plan (16 points à 8/13 et 2 rebonds), parfait symbole de l’engagement villeurbannais… et du goût d’inachevé qui restera de cette soirée (76-77, score final), avec ce dunk forcé à 3 secondes du buzzer, à -3, car il n’y avait pas d’autres options. « Je suis tellement tout seul et sous le cercle mais je sais qu’il faut trois points. Je regarde vers l’extérieur, je n’ai pas l’impression qu’il y ait quelqu’un d’ouvert donc je prends cette décision plus ou moins bonne, je n’en sais rien. Globalement, ça a de la gueule ce qu’on a fait mais je suis déçu. » Pas vraiment un sentiment novateur pour l’ASVEL, cette année, à l’issue d’un match d’EuroLeague, qui conclut 2023 avec une seule victoire à domicile, et 30 défaites en 34 rencontres. Celle-ci sera loin d’être la plus infamante. Mais le bilan final reste assez fâcheux, pour ne pas dire plus. Vivement 2024 ?

