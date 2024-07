Giannis Antetokounmpo (32 points à 100% en 18 minutes), Nick Calathes et la Grèce entament bien leur TQO

À la 36e minute, il a quitté la scène sous les applaudissements nourris du Palais des Sports et de l’Amitié, récoltant quelques mots à l’oreille du sélectionneur Vassilis Spanoulis. Le symbole de deux générations du basket grec (sous les yeux de Nick Galis, qui s’est livré à une curieuse animation dansante avec des enfants dans le rond central à la mi-temps), qui ont uni leurs forces afin de composter l’un des derniers billets pour Paris 2024.

Échaudés par la mésaventure subie la veille par la Slovénie de Luka Doncic, Giannis Antetokounmpo (puisque c’est de lui dont il s’agit) et ses coéquipiers n’ont pas commis le moindre impair face à la République dominicaine (109-82), victorieuse la veille de l’Égypte (90-77). Pas toujours à son aise dans le jeu FIBA, avec un terrain plus petit et cadenassé, le double MVP de NBA s’est cette fois régalé, cumulant les actions d’éclat. Puisque des chiffres parlent parfois plus que des mots, on se contentera de ses statistiques : 32 points à 11/11, 2 rebonds et 2 passes décisives pour 34 d’évaluation en 18 minutes. Prouvant, presque, un côté surhomme lorsque son propre coéquipier Vasileoios Toliopoulos (joueur de Boulazac en 2023) s’est écroulé de tout son poids sur sa jambe gauche, laissant craindre le pire. Mais non, Giannis s’est relevé, a enchaîné avec un spin à toute vitesse sur la possession suivante puis une contre-attaque éclair. Il va falloir être bien équipé pour arrêter cette Grèce-là !

The block.

The finish. What a sequence from Giannis 💪 (Via @FIBA)

