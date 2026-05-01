La Grèce devra faire sans sa star Giannis Antetokounmpo (2,11 m, 31 ans) cet été. Le double MVP NBA a confirmé qu’il ne participerait pas à la prochaine fenêtre internationale comptant pour les qualifications à la Coupe du monde 2027. Une absence notable pour la sélection dirigée par Vassilis Spanoulis, même si la situation sportive reste sous contrôle.

Giannis Antetokounmpo will not play for Greece in the summer FIBA World Cup qualifying window 🇬🇷❌ Read more here: https://t.co/0bFl8Y03hG pic.twitter.com/AQfitzROXE — BasketNews (@BasketNews_com) April 30, 2026

Une décision dictée par la prudence

Après une saison 2025-2026 compliquée sur le plan physique avec les Milwaukee Bucks, entre douleurs et pépins au mollet et au genou, Giannis Antetokounmpo a préféré ne prendre aucun risque.

« Je ne peux pas jouer dans les qualifications cette année. Je voulais vraiment jouer pour l’équipe nationale parce que je n’ai pas joué beaucoup cette année avec les Bucks en raison d’une blessure. Nous attendrons jusqu’en 2027. Mes jambes vont bien. », a-t-il expliqué dans les colonnes de Sport24.

Une décision logique pour un joueur qui sort d’un exercice tronqué et qui n’a même pas disputé les playoffs NBA avec la franchise du Wisconsin.

PROFIL JOUEUR Giannis ANTETOKOUNMPO Poste(s): Pivot Taille: 211 cm Âge: 31 ans (06/12/1994) Nationalités: Stats 2025-2026 / NBA PTS 27,6 #8 REB 9,8 #17 PD 5,4 #41

Une Grèce en position favorable

Malgré ce forfait, la Grèce n’est pas en danger immédiat. Leader de son groupe B avec 3 victoires pour 1 défaite, la sélection hellène est proche d’une qualification pour le second tour. Les prochains matchs face à la Roumanie le 2 juillet prochain et face au Portugal (5 juillet) devraient permettre de valider cet objectif.

3e du dernier EuroBasket 2025, la Grèce reste une nation majeure du basket européen. L’absence de son meilleur joueur est un coup dur, mais pas de nature à remettre en cause sa dynamique dans ces qualifications.

Un été pour souffler … et préparer la suite

Privé de compétition internationale, Giannis Antetokounmpo va pouvoir s’accorder une rare coupure estivale. Entre engagements personnels, activités liées à sa fondation et déplacements à l’étranger, le Grec compte profiter d’un été plus calme.

« C’est mon été le plus libre depuis dix ans… Je vais pouvoir me détendre, me promener », a-t-il confié.

Une pause bienvenue, alors que son avenir en NBA continue d’alimenter les spéculations. Plus que jamais, les prochains mois pourraient être décisifs pour la suite de sa carrière.