C’est un mouvement de fin de saison comme la Nationale 1 en propose parfois. Alors que la phase régulière touche à sa fin, Boulogne-sur-Mer a officialisé l’arrivée de Noah Manet (1,94 m, 21 ans) pour renforcer son effectif.

Le désormais ex-capitaine de LyonSO arrive dans le Nord en tant que joker médical, pour pallier l’absence prolongée d’Alexandre Aygalenq, blessé pour plus d’un mois.

De prospect de l’ASVEL à capitaine de LyonSO

Arrivé à LyonSO à l’âge de 19 ans, en 2023, Noah Manet était initialement un « jeune potentiel » mis en couveuse après son cursus au centre de formation de l’ASVEL. Dans le Rhône, il a gravi les échelons avec une progression constante. Après avoir remporté le Trophée du Futur avec les U18 villeurbannais en 2022, il s’est imposé comme une pièce maîtresse du projet lyonnais.

Cette saison, il avait même hérité du capitanat, succédant à des figures marquantes du club comme Kevin Comblon et Bastien Albert. Son club a tenu à souligner son comportement exemplaire, notant qu’il « repart à presque 22 ans en homme et capitaine » après trois années de fidélité. LyonSO ayant validé son maintien en poule basse, la direction a accepté de libérer son cadre pour lui offrir une exposition supérieure en fin de saison.

Un joueur en pleine forme statistique

Sur l’ensemble de la saison 2025-2026, Noah Manet affiche des statistiques solides avec 9,1 points à 40,5% de réussite aux tirs, 2,7 rebonds, 2,5 passes décisives et 1,4 interception pour 9,2 d’évaluation en 24 minutes de moyenne.

PROFIL JOUEUR Noah MANET Poste(s): Meneur Taille: 194 cm Âge: 21 ans (01/05/2004) Nationalités: Stats 2025-2026 / NM1 PTS 9,1 #139 REB 2,7 #199 PD 2,5 #98

C’est surtout sa forme récente qui a séduit les dirigeants boulonnais. L’arrière a franchi un palier lors des dernières semaines, scorant plus de 10 points lors de 7 de ses 8 derniers matchs. Il reste notamment sur deux sorties remarquées à 20 points contre Val de Seine, et 18 points (assortis de 7 passes) face à Poissy.

Des playoffs à sécuriser pour Boulogne

À Boulogne-sur-Mer, actuellement 6e de sa poule, l’objectif est clair : valider la qualification pour les playoffs et obtenir le meilleur classement possible pour s’offrir un tableau favorable. Noah Manet apportera son profil athlétique, sa grande envergure et son énergie défensive à un collectif qui a besoin de rotation sur les postes 2 et 3.

Déjà qualifié pour la rencontre cruciale de ce jeudi 30 avril contre Tarbes-Lourdes, Manet aura à cœur d’effacer son seul « zéro pointé » de la saison, qui avait eu lieu précisément… lors de son précédent déplacement à la salle Damrémont, à Boulgne-sur-Mer, avec LyonSO. Pour le SOMB, l’arrivée de ce « 10e pro confirmé » est un atout majeur pour maintenir sa compétitivité dans la dernière ligne droite.