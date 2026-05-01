Quelle performance des Minnesota Timberwolves ! Peu de gens les donnaient vainqueurs de ce premier tour de playoffs 3-6 contre les Denver Nuggets. Et encore moins lors du Match 6, alors qu’ils venaient de perdre sur blessure deux titulaires majeurs deux matchs plus tôt : Anthony Edwards (hyper-extension du genou) et Donte DiVicenzo (rupture du tendon d’Achille).

Et cerise sur le gâteau, deux nouveaux absents se sont ajoutés quelques heures avant ce Match 6 à Minneapolis : Ayo Dosumnu et Kyle Anderson. Mais les hommes de Chris Finch sont allés chercher des ressources insoupçonnées pour l’emporter à la maison en étant diminués, et se qualifier pour le tour suivant en éliminant les champions 2023.

Les Wolves impressionnent

Jaden McDaniels et Terrence Shannon Jr. Voilà les noms des deux héros du jour côté Minnesota, qui ont su se sublimer face aux absences. 32 points et 10 rebonds pour le premier qui a assumé ses propos insolents plus tôt dans la série, 24 points et 6 rebonds pour le second pour sa première titularisation en carrière en playoffs. Des shoots de patrons dans le money-time, une défense de fer tout le long du match à l’extérieur, des responsabilités de créateurs secondaires assumées… La profondeur de cet effectif des Timberwolves s’est illustrée par ces deux joueurs de 25 ans, qui ont pris les choses en main.

TERRENCE SHANNON JR.! A-Rod is loving it!pic.twitter.com/U8pM2xyjFK — Underdog NBA (@UnderdogNBA) May 1, 2026

Et pour servir ces deux-là, vu le manque de porteurs de balle, qui d’autre que… Rudy Gobert (2,16 m, 33 ans). Dans un registre qui n’est pas vraiment le sien même s’il progresse dessus avec les années, le pivot français a compilé 8 passes décisives, égalant son record en carrière. Sur short-roll après un écran, il a toujours fait le bon choix en trouvant ses coéquipiers dans les corners, terminant avec 0 perte de balle. Avec quelques caviars magnifiques en résultat.

Sa ligne statistique est inhabituelle pour lui, puisqu’il termine tout proche… d’un triple-double. 10 points à 4/6 aux tirs, 13 rebonds, 8 passes décisives, 1 interception et 2 contres en 42 minutes. Le tout avec une défense toujours aussi solide sur Nikola Jokic, même si ce dernier a cette fois réussi plusieurs fois à lui marquer dessus (28 points à 11/19, 9 rebonds, 10 passes décisives).

Côté Nuggets, en dehors de Jokic, seul Cameron Johnson a été au rendez-vous (27 points) — au contraire de Jamal Murray (4/17 aux tirs) — et les absences d’Aaron Gordon et Peyton Watson se sont fait ressentir à la longue.

« On doit continuer à croire qu’on peut gagner. On a des gars qui n’ont pas beaucoup joué au début de la série, mais qui sont restés prêts, et qui nous ont fait gagner ce soir… Bien sûr, il nous manque des joueurs très importants. Mais peu importe qui est sur le parquet, si on a confiance les uns envers les autres, en notre défense qui est notre identité… Tout est possible » a déclaré le Saint-Quentinois en conférence de presse.

Rudy Gobert lefty PnR wraparound pass replay pic.twitter.com/uLcprKyDCx — Timberwolves Clips (@WolvesClips) May 1, 2026

Les Spurs au prochain tour

Justement, au prochain tour, les Wolves n’affronteront nuls autres que… les San Antonio Spurs. Un premier affrontement en playoffs pour deux franchises qui se sont affrontées trois fois cette saison (Minnesota mène 2-1). C’est surtout un duel de haut vol qui aura lieu dans la raquette, entre les deux derniers Défenseurs de l’année français, Rudy Gobert et Victor Wembanyama, qui se connaissent par cœur depuis des années, avec une relation de mentorat.

« C’est une autre très très bonne équipe, avec un joueur unique et all-time, top 3 du MVP. C’est un super challenge, on a hâte. En tant que compétiteur, tu vis pour ça. Ce que j’ai dit pour Jokic [adorer se confronter aux meilleurs], je peux le dire pour Victor et les Spurs. Ils ont fait une saison régulière incroyable. Gagner plus de 60 matchs dans une saison de 82, c’est très très dur à faire. Collectivement, ils sont très forts des deux côtés du terrain, ils sont bien coachés. J’ai hâte » s’est exprimé Gobert.

Rendez-vous dans deux ou trois jours, pour une série entre 2e et 6e de l’Ouest qui s’annonce spectaculaire. En revanche, il est peu probable qu’Anthony Edwards soit de retour. Minnesota part donc avec un désavantage, même s’ils ont montré qu’ils pouvaient trouver des ressources.