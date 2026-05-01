Zvezdan Mitrović a de nouveau fait parler son savoir-faire. L’entraîneur monténégrin du Cedevita Olimpija Ljubljana a été désigné entraîneur de l’année 2025-2026 en AdmiralBet ABA League, à l’issue du vote traditionnel réunissant les entraîneurs de la ligue, les journalistes et les supporters. Le technicien a terminé en tête avec 34,3 % des votes combinés, devant Joan Peñarroya, entraîneur du Partizan Mozzart Bet, crédité de 17 %, et Mihai Silvășan, coach de l’U-BT Cluj-Napoca, troisième avec 15,8 %.

.@KKCedOL head coach Zvezdan Mitrović has been voted the Coach of the 2025/26 AdmiralBet #ABALiga season! Congratulations! 👏👏 🔗: https://t.co/19RtTIXGsB pic.twitter.com/KrAjVxCHLh — AdmiralBet ABA League (@ABA_League) April 30, 2026

Arrivé à Ljubljana avant la saison 2024-2025, Zvezdan Mitrović disputait sa deuxième campagne sur le banc du Cedevita Olimpija. Cette saison, son équipe a d’abord validé sa place après une phase régulière solide en groupe B, conclue avec 11 victoires en 16 matches, avant de terminer 6e du Top 8 et de décrocher une qualification directe pour les playoffs. Le club slovène doit désormais affronter l’Étoile rouge de Belgrade en quart de finale. Premier duel le 7 mai prochain.

Les entraîneurs récompensés :

2020/2021 – Dragan Bajić (Igokea)

2021/2022 – Željko Obradović (NIS Partizan)

2022/2023 – Željko Obradović (Pari Mozart)

2023/2024 – Danijel Jusup (Zadar)

2024/2025 – Andrej Žakelj (Budućnost VOLI)

2025/2026 – Zvezdan Mitrović (Cedevita Olimpija)

Éliminé par la JL Bourg en EuroCup

Ce trophée vient récompenser une continuité. Sous ses ordres, le Cedevita Olimpija avait déjà remporté le triplé slovène en 2024-2025 et atteint les quarts de finale de l’EuroCup et de l’ABA League. En 2025-2026, le club a ajouté la Supercoupe de Slovénie et la Coupe de Slovénie à son palmarès, tout en obtenant une nouvelle qualification pour les playoffs d’EuroCup, éliminé en quart de finale de la compétition par le futur champion Bourg-en-Bresse. Début mars, Ljubljana avait d’ailleurs prolongé son entraîneur jusqu’à la fin de la saison 2027-2028, signe de la confiance placée dans son travail.

Cette nouvelle récompense n’a rien d’un accident dans la trajectoire du technicien de 56 ans. Mitrović avait déjà été élu Coach of the Season en EuroCup en 2021, année où il avait remporté la compétition avec l’AS Monaco.

Champion en France

Son nom reste justement très lié au basket français. Arrivé à Monaco en 2015, il a accompagné la montée en puissance express de la Roca Team : premières places de saison régulière en Pro A 2016, 2017 et 2018 et trois Leaders Cup consécutives et une médaille de bronze en Basketball Champions League en 2017. Il a ensuite rejoint l’ASVEL, avec qui il a remporté le doublé championnat de France – Coupe de France en 2019, avant de revenir à Monaco en 2020 et d’y conquérir l’EuroCup en 2021.

À Ljubljana, Mitrović a retrouvé un environnement de construction, de stabilité et de compétition, trois marqueurs qui ont souvent accompagné ses meilleures années. Son élection en ABA League vient confirmer une saison où le Cedevita Olimpija n’a pas forcément dominé la compétition, mais a su rester solide, cohérent et compétitif dans un championnat régional très relevé.