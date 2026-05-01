Kevin Durant ne devrait pas être de la partie pour le Game 6 crucial entre les Rockets et les Lakers ce vendredi. L’ailier de 37 ans souffre toujours d’une entorse de la cheville gauche avec contusion osseuse, une blessure qui l’éloigne des parquets depuis le Game 2 de cette série de playoffs.

Selon Shams Charania d’ESPN, cette blessure nécessite généralement un minimum de deux semaines de récupération. KD s’est blessé le 21 avril lors de la défaite 101-94 de Houston dans le Game 2, soit douze jours avant un potentiel Game 7 prévu dimanche. Cette chronologie rend sa participation à un éventuel match décisif hautement improbable.

Kevin Durant appeared to sprain his ankle on this play and will miss Game 3 vs. the Lakers pic.twitter.com/LXQCHYtFFF — Bleacher Report (@BleacherReport) April 24, 2026

Une série marquée par les absences

L’ancienne star des Warriors n’a disputé qu’un seul match dans cette série face à L.A.. Après avoir manqué le Game 1 à cause d’une contusion au genou droit, Durant était revenu pour le Game 2 au cours duquel il avait inscrit 23 points en 41 minutes avant de se blesser à la cheville en fin de rencontre.

Ironiquement, les joueurs d’Ime Udoka ont trouvé leur rythme sans leur meilleur marqueur de la saison régulière (26,0 points de moyenne). Menés 3-0 dans la série, ils ont remporté les Games 4 et 5 consécutifs, se rapprochant d’un exploit inédit dans l’histoire NBA : aucune équipe n’a jamais remonté un déficit de 3-0 en playoffs.

Le cinq majeur utilisé par l’entraîneur Udoka lors des trois derniers matchs – composé de Tari Eason, Jabari Smith Jr, Alperen Sengun, Reed Sheppard et Amen Thompson – est devenu le groupe de titulaires le plus jeune à remporter un match de playoffs, avec 23,3 ans de moyenne d’âge.

KD, qui avait disputé 78 matchs en saison régulière (son total le plus élevé depuis 2018-2019), aura finalement joué seulement une rencontre de playoffs après 2 840 minutes de temps de jeu durant l’exercice 2025-2026. Le Game 6 se déroulera au Toyota Center, avec un éventuel Game 7 programmé dimanche à Los Angeles si les texans parviennent à prolonger leur remontée spectaculaire.