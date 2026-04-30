[Vidéo] Nigel Hayes-Davis crucifie Valence au buzzer
Quel match à Valence ! Désireuse de répondre après le crève-cœur du match aller (67-68), l’équipe espagnole a livré un combat magnifique face au Panathinaïkos Athènes, jusqu’au terme de la prolongation.
Moment choisi par le MVP du Final Four, Nigel Hayes-Davis, pour sortir de sa boîte et signer un buzzer beater exceptionnel.
ICE IN HIS VEINS! 🥶@NIGEL_HAYES wins it for @Paobcgr at the buzzer in Game 2! #MotorolaMagicMoment @Moto | @Paobcgr https://t.co/4I3LFBtD0y pic.twitter.com/tGaaXAAOCB
— EuroLeague (@EuroLeague) April 30, 2026
Victorieux 107-105, les coéquipiers de Mathias Lessort (7 points à 2/5 et 5 rebonds en 29 minutes) sont plus que jamais en position de force. Avant de retrouver leur salle la semaine prochaine, ils mènent désormais 2-0 et ne sont plus qu’à une victoire du Final Four.
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