Quel match à Valence ! Désireuse de répondre après le crève-cœur du match aller (67-68), l’équipe espagnole a livré un combat magnifique face au Panathinaïkos Athènes, jusqu’au terme de la prolongation.

Moment choisi par le MVP du Final Four, Nigel Hayes-Davis, pour sortir de sa boîte et signer un buzzer beater exceptionnel.

Victorieux 107-105, les coéquipiers de Mathias Lessort (7 points à 2/5 et 5 rebonds en 29 minutes) sont plus que jamais en position de force. Avant de retrouver leur salle la semaine prochaine, ils mènent désormais 2-0 et ne sont plus qu’à une victoire du Final Four.