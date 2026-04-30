La mi-temps a dû être pesante dans les vestiaires de l’AS Monaco. Alors que la Roca Team a complètement pris l’eau dans le deuxième quart-temps contre l’Olympiakos (31-8), Mike James a été expulsé à 8 secondes de la fin de la première période.

Pour avoir réclamé une faute d’Evan Fournier de manière un peu trop véhémente, sans revenir en défense, et ne jamais avoir décoléré ensuite, le capitaine monégasque a écopé de deux fautes techniques successives, synonymes de retour prématuré aux vestiaires.

Évidemment furieux, l’ancien meneur du Panathinaïkos a quitté le Stade de la Paix et de l’Amitié en faisant plusieurs gestes de la main, insinuant que les arbitres avaient achetés. Une attitude passible d’une suspension pour manquement à l’éthique en vue de la suite des hostilités ?

Mike James got ejected from the game with 8 seconds left in the second quarter 😳 pic.twitter.com/9AqSevDCmz — BasketNews (@BasketNews_com) April 30, 2026

Avant d’être expulsé, Mike James avait passé 18 minutes et 20 secondes sur le parquet, pour 7 points à 2/6, 4 rebonds et 3 passes décisives.