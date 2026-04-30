Le Mans panse ses plaies avec une démonstration contre Nancy
Trevor Hudgins et Le Mans ont dominé le SLUC
Quoi de mieux pour évacuer la frustration d’une défaite en finale qu’une large victoire ? À la lutte pour une qualification directe pour les playoffs de Betclic ÉLITE, Le Mans a soigné l’amertume de Bercy, et de cette Coupe de France qui lui tendait les bras, avec une large victoire contre Nancy (102-74).
Jamais en tête, le SLUC a fait illusion pendant 13 minutes (28-23), avant de complètement exploser, notamment pénalisé par les fautes rapides de Landers Nolley II, ostensiblement frustré et qui n’est pas revenu sur le terrain en deuxième mi-temps, alors qu’il aurait sûrement aimé marquer quelques paniers, malgré le vide collectif, pour préserver sa place de meilleur marqueur. Tenu à 3 unités en 11 minutes, le futur joueur de Brampton a abandonné son trône à Nadir Hifi.
Déjà largement en tête à la mi-temps (51-36), le MSB s’est complètement envolé au retour des vestiaires, par l’intermédiaire d’un 25-2, de 55-44 à 80-46. Une série notamment initiée par l’inévitable Trevor Hudgins, meilleur marqueur du soir avec ses 21 points, bien soutenu par Lucas Dufeal (20 d’évaluation).
Grâce à ce succès, Le Mans se maintient en embuscade aux portes du Top 6, maintenant notamment la pression sur Strasbourg, qui n’aura pas la vie facile contre Monaco ce week-end.
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