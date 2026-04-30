Quoi de mieux pour évacuer la frustration d’une défaite en finale qu’une large victoire ? À la lutte pour une qualification directe pour les playoffs de Betclic ÉLITE, Le Mans a soigné l’amertume de Bercy, et de cette Coupe de France qui lui tendait les bras, avec une large victoire contre Nancy (102-74).

Jamais en tête, le SLUC a fait illusion pendant 13 minutes (28-23), avant de complètement exploser, notamment pénalisé par les fautes rapides de Landers Nolley II, ostensiblement frustré et qui n’est pas revenu sur le terrain en deuxième mi-temps, alors qu’il aurait sûrement aimé marquer quelques paniers, malgré le vide collectif, pour préserver sa place de meilleur marqueur. Tenu à 3 unités en 11 minutes, le futur joueur de Brampton a abandonné son trône à Nadir Hifi.

Déjà largement en tête à la mi-temps (51-36), le MSB s’est complètement envolé au retour des vestiaires, par l’intermédiaire d’un 25-2, de 55-44 à 80-46. Une série notamment initiée par l’inévitable Trevor Hudgins, meilleur marqueur du soir avec ses 21 points, bien soutenu par Lucas Dufeal (20 d’évaluation).

Grâce à ce succès, Le Mans se maintient en embuscade aux portes du Top 6, maintenant notamment la pression sur Strasbourg, qui n’aura pas la vie facile contre Monaco ce week-end.