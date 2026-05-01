Le Pays Salonais Basket 13 a signé une victoire capitale sur le parquet de Rennes (80-87), un succès qui lui permet de valider son maintien en Nationale 1.

Les Provençaux ont pris le meilleur départ (17-18), avant de faire un premier écart dans le deuxième quart-temps grâce à leur adresse extérieure (20-25), pour rejoindre les vestiaires avec six longueurs d’avance (37-43). Rennes n’a jamais complètement lâché, mais le PSB a encore appuyé au retour des vestiaires (20-24) pour aborder le dernier acte avec dix points d’avance. Malgré une réaction rennaise dans le quatrième quart-temps (23-20), les visiteurs ont tenu jusqu’au bout.

PROFIL JOUEUR Alexandre FANCHINI Poste(s): Meneur Taille: 180 cm Âge: 26 ans (05/05/1999) Nationalités: Stats 2025-2026 / NM1 PTS 8,9 #150 REB 2,9 #185 PD 3,3 #62

Le grand artisan du succès se nomme Alexandre Fanchini, auteur de 26 points, 6 rebonds et 26 d’évaluation, avec un énorme 7/12 à 3-points. Dion Wright l’a bien épaulé avec 20 points et 7 rebonds, tandis que Cameron Valcy a pesé avec 12 points, 5 rebonds et un excellent +21 au +/-.

« On a travaillé pour ça, pour cette dernière ligne droite. C’est beaucoup d’excitation et de positif avait confié le technicien salonais Sébastien Chérasse quelques jours avant la rencontre dans les colonnes de Maritima Media. Le but, c’est que mathématiquement, on fasse le job jusqu’au bout, et des fois, c’est plus dur de terminer le travail que de sortir de cette situation. »

Côté Rennes, Channick Nkoma a livré une prestation solide avec 21 points, 10 rebonds et 27 d’évaluation, meilleure marque du match, mais cela n’a pas suffi. Eliot Thillier a ajouté 16 points et 4 interceptions, Hugo Kamdem 14 points et 5 rebonds, tandis que Warren Racine a distribué 7 passes décisives.

Collectivement, Salon-de-Provence a fait la différence à longue distance avec 12 tirs primés inscrits contre seulement 4 pour Rennes. Les Provençaux ont aussi remporté la bataille du rebond de justesse (38 à 36) et limité les pertes de balle (13 contre 14). Rennes a pourtant davantage partagé le ballon avec 23 passes décisives contre 21, mais l’adresse extérieure du PSB a fait basculer la rencontre. Un succès précieux, maîtrisé et surtout décisif dans la course au maintien avec une 8e place dans la Poule B.

Pays Salonais Basket 13 recevra Vitré le 5 mai prochain pour la dernière à domicile avant de finir la saison au Pôle France le 8 mai.

Les autres résultats de la soirée du 30 avril:

Boulogne-sur-Mer 75 – 76 Tarbes Lourdes

Mulhouse 99 – 79 Pays de Fougères

Val de Seine 47 – 85 Besançon

Angers 86 – 80 Charleville-Mézières

Vitré 75 – 84 Saint-Vallier