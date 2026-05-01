Le Mans Sarthe Basket n’a pas traîné pour évacuer la frustration. Cinq jours après sa défaite en finale de Coupe de France contre Monaco (83-87), le MSB a largement dominé Nancy (102-74) ce jeudi soir, en match avancé de la 28e journée de Betclic ÉLITE. Un succès net, porté notamment par Trevor Hudgins (21 points, 3 passes décisives), qui permet aux Manceaux de rester pleinement dans la course au top 6.

Avec ce troisième succès de suite en championnat, Le Mans affiche désormais un bilan de 17 victoires pour 11 défaites et revient provisoirement à hauteur de la 7e place, juste derrière Strasbourg. Avant de terminer sa saison régulière contre Saint-Quentin puis Limoges, l’équipe de Guillaume Vizade peut encore espérer éviter le play-in et décrocher une qualification directe en quart de finale.

Un match pour relâcher la pression

Au-delà de l’écart, c’est surtout l’attitude de ses joueurs que Guillaume Vizade a voulu retenir. Après la déception du week-end dernier, l’entraîneur manceau a senti un vrai besoin de retrouver de la légèreté.

« Beaucoup de plaisir vu sur les visages et les comportements des joueurs. Je pense que les joueurs avaient besoin de relâcher un peu cette frustration du match de Coupe de France », a-t-il expliqué après la rencontre dans les colonnes de Ouest Fance.

Le Mans s’est rendu la soirée plus simple avec une première mi-temps sérieuse, avant de repartir fort au retour des vestiaires pour éteindre rapidement les dernières velléités nancéiennes. « Ce n’est peut-être pas le match le plus abouti pour des puristes mais je pense que c’était un match important pour nous ce soir. Dans cette énergie collective, dans ce plaisir que les gars ont pris à jouer ensemble. »

Il fallait rebondir après la finale de Coupe de France 😤 Victoire maîtrisée ce soir face au @SLUCbasketNancy 🦾 pic.twitter.com/6SEpN8bFCe — MSB_Officiel 🦁 (@MSB_Officiel) April 30, 2026

Une énergie constante, peu importe les rotations

L’ancien coach de la JAV a aussi insisté sur la constance de l’effort, y compris lorsque les rotations se sont enchaînées. Le MSB a pu partager les minutes, les responsabilités, et surtout garder une ligne de conduite claire : courir, défendre, relancer.

« J’ai vu une équipe faire de gros efforts dans la course et dans la relance et peu importe qui on mettait sur le terrain, cet effort a été assez constant », a apprécié l’entraîneur manceau.

Cette énergie a fini par ouvrir le jeu et faire gonfler l’écart, avec une adresse retrouvée et une circulation plus fluide. Mais pour Vizade, le point de départ est resté défensif : « On a surtout fait beaucoup d’efforts défensifs dans la tenue des duels et ensuite, on s’est bien projeté vers l’avant. »

Landers Nolley ciblé, Berhanemeskel salué

Le technicien manceau a également détaillé le plan mis en place pour limiter Landers Nolley II. Le MSB a cherché à lui compliquer l’accès au ballon, à l’obliger à travailler sur ses démarquages et à l’attaquer en transition.

Dans ce travail collectif, Guillaume Vizade a notamment souligné l’apport de Johnny Berhanemeskel, pas toujours cité en priorité pour son activité défensive. « J’ai même une mention assez spéciale pour un joueur qu’on ne met pas toujours en évidence pour sa défense mais Johnny Berhanemeskel a fait beaucoup d’efforts sur le positionnement, à le couper du ballon. »

Travante Williams puis Ugo Doumbia ont aussi pris le relais dans cette mission, avec une volonté commune de contester chaque réception. « Le fait de se relayer et de prendre plaisir à lui contester les choses, ça lui a rendu deux, trois choses compliquées », a poursuivi Vizade.

Le top 6 encore accessible

Si Nancy n’a peut-être pas livré son meilleur visage, Le Mans a su transformer cette soirée en vraie réponse collective. Les Sarthois restent en embuscade dans la lutte pour une qualification directe en playoffs, avec deux rendez-vous encore décisifs à venir.

Pour Nancy, désormais 10e avec 12 victoires et 16 défaites, la place en play-in reste sous pression, alors que Boulazac peut encore revenir dans la course.