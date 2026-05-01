Obinna Anochili-Killen (2,05 m, 24 ans) sera-t-il finalement du déplacement de l’Élan Chalon à Paris ce samedi ? Ce jeudi 30 avril, le club bourguignon a annoncé avoir pris connaissance de la décision de la Commission Juridique, de Discipline et des Règlements de la LNB, qui a prononcé un match de suspension à l’encontre de son intérieur.

L’Élan Chalon saisit la Chambre d’Appel

Cette sanction fait suite à la faute disqualifiante reçue par Obinna Anochili-Killen lors de la rencontre face à la JL Bourg, le samedi 18 avril au Colisée. Dans un derby particulièrement tendu, le joueur chalonnais et Adam Mokoka avaient tous deux été exclus après un accrochage.

PROFIL JOUEUR Obinna ANOCHILI-KILLEN Poste(s): Pivot Taille: 205 cm Âge: 24 ans (27/09/2001) Nationalités: Stats 2025-2026 / Betclic ELITE PTS 4,3 #191 REB 1,9 #165 PD 0,6 #192

Initialement suspendu pour la 28e journée de Betclic ÉLITE, Obinna Anochili-Killen devait manquer le déplacement de Chalon-sur-Saône à Paris ce samedi. Mais l’Élan Chalon a décidé de former appel devant la Chambre d’Appel de la Fédération Française de Basketball.

De son côté, Adam Mokoka a lui aussi été suspendu pour une rencontre et ne disputera pas la réception de Saint-Quentin avec la JL Bourg dimanche.