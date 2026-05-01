L’Élan Chalon fait appel de la suspension d’Obinna Anochili-Killen
L’altercation entre Adam Mokoka et Obinna Anochili-Killen.
Obinna Anochili-Killen (2,05 m, 24 ans) sera-t-il finalement du déplacement de l’Élan Chalon à Paris ce samedi ? Ce jeudi 30 avril, le club bourguignon a annoncé avoir pris connaissance de la décision de la Commission Juridique, de Discipline et des Règlements de la LNB, qui a prononcé un match de suspension à l’encontre de son intérieur.
L’Élan Chalon saisit la Chambre d’Appel
Cette sanction fait suite à la faute disqualifiante reçue par Obinna Anochili-Killen lors de la rencontre face à la JL Bourg, le samedi 18 avril au Colisée. Dans un derby particulièrement tendu, le joueur chalonnais et Adam Mokoka avaient tous deux été exclus après un accrochage.
Initialement suspendu pour la 28e journée de Betclic ÉLITE, Obinna Anochili-Killen devait manquer le déplacement de Chalon-sur-Saône à Paris ce samedi. Mais l’Élan Chalon a décidé de former appel devant la Chambre d’Appel de la Fédération Française de Basketball.
De son côté, Adam Mokoka a lui aussi été suspendu pour une rencontre et ne disputera pas la réception de Saint-Quentin avec la JL Bourg dimanche.
Commentaires