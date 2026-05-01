Jenkins, natif de Dallas âgé de 41 ans, devient le 19e entraîneur de l’histoire de la franchise. Il dirigeait les Memphis Grizzlies depuis 2019, compilant un bilan de 250 victoires pour 214 défaites (.539) avec quatre qualifications en playoffs et un record de franchise avec 56 victoires lors de la saison 2021-2022.

Une présentation publique pour marquer le début d’un été crucial

Les Bucks ont annoncé que Jenkins sera présenté lors d’une conférence de presse ouverte au public le mercredi 6 mai à 14h au Milwaukee Art Museum, situé sur les rives du lac Michigan. Cette introduction marque le début d’une intersaison cruciale pour les Milwaukee Bucks, avec l’avenir de Giannis Antetokounmpo qui reste en suspens depuis plusieurs semaines.

« Taylor est un entraîneur innovant et déterminé qui incarne la culture de la victoire et du travail acharné », a déclaré le directeur général des Bucks Jon Horst dans un communiqué. « Son intelligence basketballistique, son expérience complète et ses capacités de leadership ont joué un rôle clé dans la construction d’équipes performantes tout au long de sa carrière. Il est le bon profil pour emmener notre équipe au niveau supérieur. »

A familiar face returns to lead us forward. Welcome back to Milwaukee, Taylor Jenkins! pic.twitter.com/IpQZPQlOJv — Milwaukee Bucks (@Bucks) April 30, 2026

Retour dans un environnement familier … mais tendu

Son passage précédent à Milwaukee en tant qu’assistant coach s’était avéré fructueux puisque l’équipe de Mike Budenholzer avait remporté 60 matchs et atteint les finales de Conférence Est, enregistrant ses premières victoires en playoffs depuis 2001. « Ma famille et moi sommes ravis de revenir à Milwaukee, et je suis reconnaissant envers Wes [Edens], Jimmy et Dee [Haslam], Jamie [Dinan] et Jon pour leur confiance en moi en tant que prochain entraîneur des Bucks », a déclaré Jenkins dans le communiqué. « Je sais à quel point cette équipe est importante pour les fans des Bucks et la ville de Milwaukee, et j’ai hâte de me mettre au travail. »

Le tacticien retourne dans le Wisconsin malgré un contexte particulier autour d’Antetokounmpo. Un potentiel départ du Grec ainsi qu’une relation houleuse avec son management ont été évoqués. S’il se sentait apte à jouer depuis le mois de mars, la direction des Bucks a préféré mettre fin à sa saison. Reste à savoir si le recrutement de Jenkins peut laisser entrevoir une collaboration plus paisible entre le double MVP et sa franchise de toujours…