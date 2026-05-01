La Chorale de Roanne va pouvoir fêter son titre avec son public. Sacrés champions d’ÉLITE 2 le week-end dernier à Quimper, les joueurs de T.J. Parker accueillent Caen Basket Calvados ce vendredi 1er mai à 20h, dans une Halle André-Vacheresse à guichets fermés.

5 000 personnes sont attendues pour célébrer la montée roannaise, mais aussi pousser leur équipe vers une nouvelle victoire.

Roanne veut rester dans sa dynamique

Même si l’objectif principal est désormais atteint, la Chorale n’a pas encore terminé sa saison régulière. Il reste trois matches aux coéquipiers d’Antoine Diot, et l’entraîneur T.J. Parker a fixé un nouveau cap : atteindre les 30 victoires. Pour cela, Roanne devra gagner deux de ses trois dernières rencontres, à domicile contre Caen ce soir puis Pau lors de l’ultime journée, ou à l’extérieur à Saint-Chamond pour le derby de la Loire. La feuille de route est programmée. La Chorale est actuellement à 28 victoires.

« Le succès d’un coach c’est d’abord celui des joueurs et de tout un staff. J’ai des joueurs qui ont accepté que je sois dur avec eux et ça, quand on peut le faire, c’est un vrai plus. Il reste 3 matches et on s’est donné un nouvel objectif avec l’équipe : atteindre les 30 victoires. Cela n’a jamais été fait dans ce nouveau format d’Élite 2 mais je pense que c’est possible », a indiqué T.J. Parker dans les colonnes du Pays.

Caen arrive libéré après son maintien

En face, Caen n’a plus la pression du maintien. Le CBC l’a assuré le week-end dernier, malgré une troisième défaite de suite à domicile contre l’ASA (70-79). Longtemps en difficulté cette saison, avec un changement d’entraîneur en cours d’exercice et seulement 2 victoires en 17 matchs à l’extérieur, la formation normande (12 victoires pour 23 défaites cette saison) peut désormais évoluer plus libérée.

Autour des anciens roannais Clement Cavallo, Louis Cassier ou encore de l’axe Chambers-Poirier, Caen tentera de faire un coup en terre roannaise. Mais devant une Halle Vacheresse pleine et bruyante, la Chorale aura surtout l’occasion de prolonger son printemps parfait en symphonie avec ses supporteurs.