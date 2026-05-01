Chartres n’en finit plus de descendre. Relégué d’ELITE 2 la saison dernière, le club eurélien va cette fois plonger en NM2, quatrième division française. À l’issue de la 12e journée de la deuxième phase de NM1, les victoires conjuguées de ses trois concurrents directs dans la course au maintien ont rendu le verdict mathématique.

Le triple coup de grâce

Salon de Provence s’est imposé à Rennes sur le score de 87-80, porté par une grande performance d’Alexandre Fanchini. Les Provençaux peuvent désormais aborder les deux dernières journées avec sérénité. Dans le même temps, Besançon a écrasé Val de Seine de 38 points : Hugo Cluysen a signé un double-double de référence avec 24 points, 10 rebonds et 3 passes, pour une évaluation à 33. Angers a également pris les trois points avec une courte victoire 86-80 face à Charleville-Mézières, portant le coup de grâce aux Chartrains.

Le verdict sans appel

Même avec un sans-faute lors de leurs trois derniers matchs, Chartres ne peut plus rattraper Besançon ni Salon de Provence, qui disposent chacun d’une victoire d’avance. Quant à Angers, même en cas de deux défaites consécutives, les Angevins passeraient quand même devant au panier-average en cas d’égalité puisqu’ils ont remporté les deux matchs face à Chartres.

Alors que ce vendredi 1er mai, le C’Chartres Métropole Basket doit recevoir Metz à domicile à 20h, la rencontre aura un goût amer de relégation puisque les deux équipes ne feront plus partie du championnat de la Nationale masculine 1 l’an prochain.

Le dernier espoir de Chartres réside en un repêchage en NM1, ce qui est loin d’être improbable. L’enjeu désormais pour les hommes d’Abgue Barakaou est donc de protéger cette place de premier relégable, qui signifiera un statut prioritaire en cas de maintien administratif.