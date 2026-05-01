Louis Lesmond finira la saison avec Hyères-Toulon
Arrivé en fin de contrat le week-end dernier, Louis Lesmond a finalement prolongé son contrat avec Hyères-Toulon. Le rookie finira la saison avec le HTV en tant que pigiste médical de Florian Pouaveyoun.
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Louis Lesmond est désormais sous contrat avec le HTV jusqu’au 1er juin
Crédit photo : Sébastien Grasset
Initialement embauché par Hyères-Toulon jusqu’au 26 avril, Louis Lesmond (24 ans) va finalement rester un peu plus longtemps que prévu dans les rangs de l’équipe de son grand cousin, Stéphane Dumas.
Ainsi, Florian Pouaveyoun n’étant toujours pas remis de sa blessure à la cheville, le HTV a prolongé Louis Lesmond jusqu’au 1er juin. Une période qui permet de couvrir d’éventuels play-in, même si le club varois est en mauvaise posture.
Débarqué directement de la fac, le rookie aura donc, a minima, trois matchs pour parfaire son adaptation au monde professionnel, lui qui vit des débuts un peu poussifs avec 2,9 points de moyenne à 32%.
Alexandre Lacoste est arrivé sur BeBasket en 2011, lorsque le site se prénommait encore Catch & Shoot. Amateur de portraits et de reportages, généralement au plus près des équipes de France lors des compétitions internationales, il aime chercher des angles originaux et des sujets qui vont au-delà du simple résultat sportif.
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