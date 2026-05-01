Initialement embauché par Hyères-Toulon jusqu’au 26 avril, Louis Lesmond (24 ans) va finalement rester un peu plus longtemps que prévu dans les rangs de l’équipe de son grand cousin, Stéphane Dumas.

Ainsi, Florian Pouaveyoun n’étant toujours pas remis de sa blessure à la cheville, le HTV a prolongé Louis Lesmond jusqu’au 1er juin. Une période qui permet de couvrir d’éventuels play-in, même si le club varois est en mauvaise posture.

Débarqué directement de la fac, le rookie aura donc, a minima, trois matchs pour parfaire son adaptation au monde professionnel, lui qui vit des débuts un peu poussifs avec 2,9 points de moyenne à 32%.