Sacré sur les matchs aller, la pépite choletaise Aaron Towo-Nonsi s’est fait voler la vedette ce vendredi par Bastien Grasshoff (1,98 m, 18 ans), nommé meilleur jeune de Betclic ELITE sur la phase retour. Une récompense logique pour le Marseillais de naissance, particulièrement saignant sur ses dernières sorties en championnat. Et une excellente nouvelle pour le club sarthois, qui a récemment offert à son protégé son 1er contrat pro.

Et le meilleur jeune que vous avez élu pour la phase retour est … Bastien GRASSHOFF (18 ans) ! 💎🇫🇷

Une première récompense en Betclic ÉLITE pour le crack du @MSB_Officiel 🔥#basketball #betclicelite pic.twitter.com/TQBlEBFkBc — Betclic ELITE (@Betclic_ELITE) May 1, 2026

Encore essentiel jeudi avec 11 unités dans la large victoire du Mans sur Nancy (102-74), l’international U18 tourne à 8,9 points de moyenne sur la phase retour. Signant au passage, le 18 avril dernier contre Gravelines-Dunkerque, son record en carrière dans l’élite avec 20 points au compteur. Des chiffres légèrement supérieurs à ses moyennes de saison (8,1 unités, 1,4 prise et 2,1 offrandes) et particulièrement prometteurs pour un joueur qui fêtera ses 19 ans seulement le 1er juin prochain.

Les récents progrès du minot, auteur de 12,0 unités de moyenne en avril, coïncident avec ceux de son équipe, vainqueur lors de 3 de ses 4 sorties du mois par un écart moyen de 21,0 points (!). Une dynamique positive qui permet aujourd’hui aux hommes de Guillaume Vizade d’être à égalité de bilan avec Strasbourg à la 6e place du classement de Betclic ELITE avec un match d’avance.

Bastien GRASSHOFF Poste(s): Arrière / Meneur Taille: 198 cm Âge: 18 ans (01/06/2007) Nationalités: Stats 2025-2026 / Betclic ELITE PTS 8,1 #110 REB 1,4 #193 PD 2,1 #75

Bastien Grasshoff tentera de poursuivre sur sa lancée le 9 mai, alors que le MSB se déplacera dans l’Aisne pour y affronter Saint-Quentin. Un match que les Axonais, premiers reléguables, seront dans l’obligation ou presque de remporter pour sauver leur tête dans l’élite.