La génération 2001 féminine française est décidément couronnée de succès. Alors que ses coéquipières en équipes de France jeunes Iliana Rupert, Marine Fauthoux ou encore Janelle Salaün sont en WNBA, Zoé Wadoux (1,78 m, 25 ans) parcourt l’Europe avec succès. Après l’Italie, la République Tchèque ou encore la Pologne, l’arrière française s’épanouit cette saison en Lituanie. Et ces derniers jours, elle vient de remporter son deuxième titre majeur en l’espace d’un mois.

PROFIL JOUEUR Zoé WADOUX Poste(s): Arrière Taille: 178 cm Âge: 25 ans (07/01/2001) Nationalités: Stats 2025-2026 / EuroCup Féminine PTS 11,5 #131 REB 3,2 #274 PD 2,9 #121

Avec le Kibirkstis Vilnius où elle est arrivée en cours de saison (en janvier 2026 en provenance de Brno), Wadoux avait déjà remporté le titre dans la Women’s Baltic Basketball League début avril, en marquant 25 points en finale contre Riga. Elle évolue aux côtés d’anciennes joueuses de LFB comme Japreece Dean, Kamile Nacickaite ou Giedre Labuckiene. Un peu moins d’un mois plus tard, voilà qu’elle ajoute un nouveau trophée à son palmarès.

Tour d’Europe

Son intégration éclair a porté ses fruits, puisque le club de la capitale a décroché son septième titre consécutif de champion de Lituanie le 28 avril 2026, au terme d’une campagne nationale dominée de la tête et des épaules. Une victoire 2-0 en demi-finale, puis une seule défaite en finale dans une série au meilleur des trois manches (3-1) contre Neptunas, remportée avec un écart moyen de 20 points par victoire. Éliminé prématurément de l’EuroCup féminine , le club a pu se concentrer sur les compétitions domestiques.

Ancienne joueuse de Villeneuve d’Ascq en France, Wadoux, reconnue pour la pureté de son tir extérieur et son agressivité offensive, a parfaitement endossé son rôle de « sniper » au sein du collectif dirigé par Vilius Stanisauskas. Avec des performances notables, notamment lors de la fin de saison régulière et des phases finales de la MLKL, elle a apporté cette touche de folie et cette menace longue distance qui ont épuisé les défenses adverses. Plus maladroite que ses moyennes dans ces finales, elle est tout de même restée une pièce importante du chemin vers le titre.

Wadoux continue en tout cas de garnir son armoire à trophées et de confirmer son statut de voyageuse du basket européen. Dans une recherche continuelle de se diversifier, elle a aussi participé au premier rassemblement de l’année de l’équipe de France de 3×3 en mars. À seulement 25 ans, la Boulonnaise continue de tracer son chemin loin des frontières hexagonales, s’affirmant comme l’une des meilleures ambassadrices du basket français à l’étranger. « Je collectionne les trophées babyyyy » a posté avec le sourire sur ses réseaux sociaux celle qui est aujourd’hui déjà rentrée en France, à peine trois jours après son titre.