Qualifiés jeudi pour la demi-finale de conférence ouest en sortant Denver en 6 matchs, Rudy Gobert et Minnesota n’ont pas tardé à se tourner vers leur prochain défi : un affrontement très attendu contre les Spurs de Victor Wembanyama. Une série au parfum particulier pour le pivot des Timberwolves Rudy Gobert, qui devra tenter de limiter autant que possible l’impact de son compatriote dans la peinture.

Au sortir de la victoire décisive face aux Nuggets jeudi (110-98), Rudy Gobert n’a pas caché son enthousiasme à l’idée d’affronter les Spurs. Malgré un effectif diminué par les blessures (Anthony Edwards et Ayo Dosunmu pour une durée indéterminée, Donte DiVincenzo pour la fin de saison), Minnesota a fait preuve d’une incroyable force de caractère pour sortir du premier tour et s’offrir un matchup avec les Texans.

Gobzilla voit dans cette demi-finale une nouvelle opportunité de se mesurer à l’élite après avoir causé bien des soucis à Nikola Jokic. « C’est une autre très grosse équipe avec un joueur unique dans l’histoire et un candidat au MVP, donc c’est un super défi. Et on est très excités. » Avant d’ajouter dans un parallèle logique. « C’est ce que je disais déjà pour Nikola Jokic : en tant que compétiteur, on vit pour ce genre de matchs. C’est pareil avec Victor et les Spurs. »

Au-delà du duel franco-français, Rudy Gobert insiste sur la qualité globale de San Antonio, auteur d’un exercice aussi impressionnant qu’inattendu. « Ils ont fait une saison régulière incroyable, avec plus de 60 victoires au compteur. Ce qui est très dur à réaliser sur 82 matchs. C’est une équipe très solide collectivement des deux côtés du terrain, et très bien coachée. »

Des propos qui traduisent le respect porté à une formation portée par un Victor Wembanyama (2,24 m, 22 ans) déjà incontournable. Pour sa première campagne de playoffs NBA, l’intérieur des Spurs a marqué les esprits avec 21,0 points, 8,8 rebonds et 4,0 contres de moyenne (en dépit d’une sortie suite à une chute dès le 2e quart-temps du Game 2) sur le premier tour remporté contre Portland.

Most points in NBA Playoff debut for the Spurs: 1. Victor Wembanyama – 35 (2026)

2. Tim Duncan – 32 (1998 at PHX) pic.twitter.com/n0inuDcXyd — San Antonio Spurs (@spurs) April 20, 2026

Impatient de se projeter sur son mano a mano avec Victor Wembanyama, Rudy Gobert (2,16 m, 33 ans) peut logiquement se montrer confiant. L’ancien du Jazz sort en effet d’une série admirable face à Nikola Jokic, que le pivot des Bleus a parfaitement contenu. Limitant notamment le triple MVP à un inhabituel 44,6% au tir.

Un travail de sape déterminant dans la qualification de Minny pour les demis, arrachée notamment grâce à ses 10 points, 13 rebonds et 8 passes décisives (+ 2 contres). A deux petites unités d’un premier triple-double en carrière.

Victor WEMBANYAMA Poste(s): Ailier Fort / Pivot Taille: 224 cm Âge: 22 ans (04/01/2004) Nationalités: Stats 2025-2026 / NBA PTS 24,7 #17 REB 11,2 #7 PD 3 #134

Eblouissant contre Jokic, Rudy Gobert va devoir continuer sur sa lancée face à un big man tout aussi talentueux mais au profil bien différent, plus mobile et plus grand que la superstar du Colorado. Pas de quoi inquiéter l’ex-choletais pour autant. « Ça va être un super défi… et j’ai hâte. »

Le premier affrontement opposant les deux derniers Defensive Player(s) of the Year est prévu lundi. Un Game 1 entre les Spurs et les Wolves à ne manquer sous aucun prétexte.