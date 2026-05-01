Xavier DuSell (1,93 m, 24 ans) n’aura passé qu’un peu plus d’un mois en Savoie. Arrivé le 19 mars en tant que pigiste médical, il quitte désormais Aix-Maurienne après une mission saluée par le club.

Une pige prolongée puis bouclée

Initialement, le contrat de Xavier Dusell devait se terminer le 17 avril, au soir d’un déplacement à Nantes. Mais face à l’indisponibilité persistante de Loïs Grasshoff, le club savoyard avait décidé de prolonger son pigiste jusqu’au 30 avril. Une rallonge qui lui a permis de rester actif dans la rotation savoyarde, notamment lors de la réception de Vichy au Phare de Chambéry.

Le Marseillais n’est toutefois toujours pas rétabli, de même que Valentin Vitale-Boiteux, déjà absent la semaine dernière à Denain.

Un rôle dans la rotation

Envisagé par… Saint-Quentin avant d’arriver en Savoie, Xavier Dusell a tourné à 6,8 points, 2 rebonds et 1,4 passe décisive pour 5,8 d’évaluation en 18 minutes de jeu. Avec une adresse correcte (45,8% aux tirs, 38,9% à 3-points), il a apporté de la spacing et de l’énergie sur les lignes arrière.

Utilisé à 4 reprises dans le cinq majeur sur ses 8 apparitions, apprécié humainement et déjà un peu Francophone, il a su rapidement s’intégrer dans le collectif, malgré un contexte d’arrivée en cours de saison toujours délicat. Avec lui, l’AMSB a connu 4 fois la victoire en 8 rencontres.

PROFIL JOUEUR Xavier DUSELL Poste(s): Arrière Taille: 193 cm Âge: 24 ans (25/12/2001) Nationalités: Stats 2025-2026 / ELITE 2 PTS 6,8 #162 REB 2 #188 PD 1,4 #140

Aix-Maurienne salue son passage

Dans son communiqué, le club savoyard a tenu à souligner son implication et son adaptation rapide au groupe. Une reconnaissance logique pour un joueur venu en renfort dans une période charnière.

Pour Xavier Dusell, cette pige en France constitue une expérience supplémentaire dans un parcours encore en construction, à 24 ans. Reste désormais à savoir quelle sera la prochaine destination de l’Américain après la Lettonie et l’Hexagone.

Pour Aix-Maurienne (13e), la saison continue avec un déplacement chez la lanterne rouge Challans ce vendredi soir dans le cadre de la 36e journée d’ELITE 2.