Les séries avancent et les scénarios se précisent. Certaines équipes ont une première occasion de conclure, d’autres jouent leur saison, tandis qu’un scénario improbable commence à prendre forme. Entre pression maximale et dynamiques récentes, cette nuit peut envoyer des équipes au second tour… ou prolonger des séries devenues imprévisibles.

Pistons – Magic (2-3), Game 6 : Orlando proche d’un tour de magie

Les Pistons ont refusé de quitter ces playoffs. Cade Cunningham a porté les siens avec 45 points lors du Game 5 pour maintenir Detroit en vie après avoir été mené 3-1 dans la série.

Mais le duel retourne désormais en Floride, avec un contexte très différent. Le Magic a l’occasion de conclure devant son public et de valider un upset majeur entre le 1er et le 8e de la conférence Est.

Depuis le début de la série, Orlando a construit son avantage sur sa constance et sa capacité à rester solide sur la durée des matchs. Paolo Banchero, Wendell Carter Jr. et Desmond Bane ont régulièrement apporté des solutions, permettant à leur équipe de tenir même lorsque Detroit apportait des adaptations. Mais dans cette bataille tactique, c’est Jamahl Mosley qui l’emporte sur son homologue du Michigan jusque-là.

Pour les coéquipiers de Jalen Duren, l’équation reste la même : s’appuyer sur un Cunningham ultra-productif tout en espérant plus de relais autour de lui. À l’extérieur, dans une salle acquise au Magic, la marge d’erreur sera inexistante.

Cavaliers – Raptors (3-2), Game 6 : Toronto face à l’urgence

Le Game 5 s’est joué dans les derniers instants dans l’Ohio, avec une victoire des locaux construite sur une fin de match maîtrisée, et notamment l’impact d’un Evan Mobley retrouvé.

Cette série reste marquée par l’écart d’expérience entre les deux équipes. Les Cavaliers ont su faire la différence dans les moments clés, là où les Raptors ont parfois manqué de justesse malgré une combativité constante.

Retour au Canada pour ce Game 6, dans une arène où Toronto a déjà montré sa capacité à élever son niveau en s’y imposant par deux reprises dans cette série. Après être revenus de 0-2 à 2-2, ils se retrouvent à nouveau dos au mur et sont dans l’obligation de faire déjouer les hommes de Kenny Atkinson, en faisant de cette rencontre un nouveau match défensif.

Cleveland, de son côté, s’appuiera sur son duo Donovan Mitchell – James Harden pour trouver des solutions offensives et climatiser la Scotiabank Arena dans le but d’éviter un Game 7.

Lakers – Rockets (3-2), Game 6 : Houston peut écrire l’histoire

Cette série a radicalement changé de visage. Menés 3-0, les Rockets ont remporté les deux derniers matchs et se donnent une opportunité réelle de revenir à hauteur de leurs adversaires !

Houston n’est plus qu’à une victoire d’un Game 7, dans une configuration qui n’a jamais abouti à un renversement dans l’histoire des playoffs NBA.

Malgré l’absence confirmée de Kevin Durant, les Rockets surfent sur une dynamique positive et jouent désormais sans marge, mais avec une confiance retrouvée, incarnée par Amen Thompson, Jabari Smith Jr. et Alperen Sengun.

En face, les Lakers ont laissé passer deux occasions de conclure la série. Le retour attendu d’Austin Reaves peut apporter une solution supplémentaire aux offensives de L.A., mais la pression a clairement changé de camp.

Un succès de LeBron James et des siens mettrait fin à cette série pleine de rebondissements. Mais les joueurs de Houston arriveront certainement avec le couteau entre les dents au Toyota Center pour tenter de s’offrir un Game 7 sous très haute tension…