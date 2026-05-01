« (Kevin Kokila), tu fakes (feinte de pick and roll, etc). Assémian, main-à-main avec Adam. Et Adam, tu attaques. Kevin, tu vas là-bas (à gauche) pour ouvrir la main droite à Adam. » Le dernier temps-mort de Frédéric Fauthoux ressemblait à un cas d’école. Et tout s’est déroulé comme du tableau noir.

Kevin Kokila a bien fait semblant de monter faire écran, Assemian Moularé a bien donné le ballon à Adam Mokoka, William McDowell-White et Both Gach lui ont bien laissé le couloir droit complètement ouvert et l’ailier burgien n’a eu besoin de personne pour déborder Anthony Brown.

BUILT FOR THIS. MOKOKA WITH THE KILLER BLOW 🥶 pic.twitter.com/BERoUgXIRa — BKT EuroCup (@EuroCup) April 28, 2026

« Comme dans un rêve… »

« Je ne sais pas pourquoi mais quand je lui donne ce dernier ballon, j’étais convaincu à 100% qu’il allait marquer : je trouve qu’il est habité par autre chose que son talent depuis un certain moment », clamait Frédéric Fauthoux. « Ça s’est fait au ralenti », ajoutait le héros du titre. « Merci à Fred, je suis reconnaissant qu’il m’ait fait confiance pour ce dernier ballon, comme mes coéquipiers. La possession pour la victoire, c’était comme dans un rêve. »

Devant lui, encore dégoulinant des litres d’eau déversés par ses coéquipiers sortis du vestiaire attenant, se tenait le trophée de MVP de la finale. Une récompense individuelle largement justifiée, même si la deuxième mi-temps dantesque de Kevin Kokila a pu semer le trouble dans l’esprit de certains votants. « Il mérite amplement ce titre », applaudissait son capitaine. « Il a montré que c’était un putain de grand joueur, un joueur qui mérite de jouer en EuroLeague. »

« Un long chemin »

Ce sera très certainement son destin à l’issue de cette saison burgienne, et il n’avait pas attendu cette finale pour signifier à tous que son avenir devait s’écrire à l’étage supérieur. L’ultime étape d’un cycle démarré en… Transylvanie, lorsqu’il a pris la décision étonnante de rejoindre Cluj-Napoca en 2023. « C’est clairement le lancement de sa carrière vers le haut niveau européen », nous disait à l’époque son agent, Olivier Mazet. Des Bulls à la Roumanie, Adam Mokoka entamait alors presque une nouvelle carrière.

« Ça a été un long chemin avec du travail et des décisions », soufflait-il mardi soir. Où la dernière a peut-être été la plus importante : « revenir aux bases », avec Frédéric Fauthoux, qui faisait partie du staff lors de la campagne dorée des U16 à Riga en 2014. « J’ai déjà été champion d’Europe pour la première fois avec lui en jeunes. Ça paye, on est en pro maintenant. Je suis très heureux de travailler pour lui, ce n’est que du plaisir. Le soutien et la confiance qu’il donne, c’est incroyable ! »

Premier Français MVP de la finale

L’ancien espoir de Gravelines-Dunkerque lui a rendu cette confiance au centuple, avec une finale exceptionnelle, magnifiée par ce game-winner. Au-delà des statistiques (15,5 points et 9,5 rebonds de moyenne), Adam Mokoka a surtout impressionné par son incroyable cocktail d’agressivité des deux côtés du terrain. Une folle activité, malgré un énorme temps de jeu (35 minutes de moyenne), rendue possible par ses immenses qualités athlétiques, qui lui permettent de dominer physiquement ses vis-à-vis à mesure que les minutes s’égrènent. Utile pour contourner son défenseur à la dernière seconde sans le moindre écran, par exemple…

Premier Français de l’histoire à être sacré MVP d’une finale d’EuroCup, Adam Mokoka ne l’a pas admis directement, disant « se concentrer sur le collectif », mais cette distinction individuelle avait le goût de la revanche après avoir été oublié des deux cinq idéaux de la saison. « Il a été snobé des All-EuroCup teams : il aurait mérité d’être dans la première, ou au moins la deuxième », le défend Kevin Kokila.

Peu importe, au fond : d’ici quelques semaines, personne ne pourra citer de tête le meilleur cinq de la saison. En revanche, tout le monde se souviendra du panier victorieux de l’ancien nanterrien à la dernière seconde de la finale. « Je ne sais même pas si c’est vrai, je n’ai pas l’impression que c’est réel », tentait-il d’articuler à chaud mardi soir. « C’est incroyable, magnifique. Les mots sont trop faibles pour exprimer ce que je ressens. »

D’autres les ont trouvé pour lui, comme Both Gach. « Adam est l’un des meilleurs joueurs en Europe. » Difficile de venir le contredire après une telle performance…

À Bourg-en-Bresse,