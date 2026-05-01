L’opposition entre Valence et le Panathinaïkos jeudi lors du match 2 des quarts de finale de l’EuroLeague a donné lieu à un spectacle de toute beauté, avec Nigel Hayes-Davis dans le rôle du héros. L’ancien ailier des Phoenix Suns a ainsi offert la victoire aux Grecs (2-0) à la dernière seconde dans un match très spectaculaire et offensif (105-107). Une rencontre marquée aussi, hélas, par des incidents au coup de sifflet final.

Selon les informations d’un journaliste ibérique, des agents de la police nationale espagnole sont intervenus directement aux abords des vestiaires afin d’identifier le président du Panathinaïkos Dimitris Giannakopoulos ainsi que plusieurs membres du staff grec. Une « descente » consécutive à des signalements concernant des incidents jugés sérieux impliquant notamment les services d’ordre du club espagnol.

Le dépôt de ce rapport marque l’ouverture d’une procédure administrative et d’une enquête officielle visant à établir précisément le déroulé des événements, et l’implication potentielle de Dimitris Giannakopoulos dans cette histoire.

Valence dénonce des comportements “inacceptables”

Dans un communiqué particulièrement ferme, le Valencia Basket a accusé le prési du Pana d’avoir franchi “toutes les limites acceptables”. Le club ibérique lui reprochant notamment une attitude agressive envers la table de marque, des tentatives d’influencer les arbitres, ainsi qu’un refus d’obtempérer face aux consignes de sécurité.

Valence a également indiqué que l’intervention policière ne concernait pas uniquement Giannakopoulos, mais s’étendait à d’autres membres de la délégation grecque. Le dauphin de l’Olympiakos au classement a par ailleurs fait part de son intention de saisir officiellement l’EuroLeague afin de réclamer des sanctions disciplinaires, évoquant des comportements répétés qui nuisent à l’image du basket.

L’entraîneur local Pedro Martínez a lui aussi pris position en conférence de presse, qualifiant ces agissements d’inacceptables et contraires aux valeurs du sport.

À l’opposé, l’entraîneur du Panathinaikos, Ergin Ataman, a vigoureusement défendu son président dans une conférence de presse pour le moins inhabituelle. Refusant d’évoquer le match, il a concentré son intervention sur la présence policière autour du vestiaire de son équipe.

“Je n’ai jamais vu une telle situation dans ma carrière”, a-t-il expliqué, affirmant que des policiers attendaient à l’extérieur avec l’intention d’interpeller des membres du club, dont Giannakopoulos et le General Manager.

Ataman a finalement tenté de recentrer l’attention sur la suite de la série, appelée à se poursuivre à Athènes.

La riposte de Giannakopoulos sur Instagram

Fidèle à lui-même, Dimitris Giannakopoulos a réagi publiquement via Instagram pour réfuter toute agressivité à l’endroit du corps arbitral, s’adressant directement à Pedro Martínez. “Je veux vous féliciter, vous êtes un grand coach et ce que vous avez fait avec Valence est incroyable. Mais après ce que vous avez dit sur moi, désolé, mais vous êtes un menteur.”

Le président du Panathinaikos assure être resté derrière le banc de son équipe, exprimant simplement son mécontentement sur une faute non sifflée. le magnat de la pharma grecque a également estimé que Valence n’était pas en position de critiquer l’arbitrage dans cette série.

Panathinaikos owner Dimitris Giannakopoulos faces a potential ban from the Final Four in Athens after last night’s incidents in Valencia 😳 He was banned for 5 games after his behaviour in Abu Dhabi last year and the punishment can be the same this time. pic.twitter.com/isi4ouhs2l — Eurohoops (@Eurohoopsnet) May 1, 2026

Dans une seconde publication, l’homme de 52 ans a de nouveau tenté de se déculpabiliser. “Comme vous pouvez le voir, les arbitres ne rapportent rien non plus. Parce que rien ne s’est passé. La seule chose, c’est que vous avez perdu 2-0 chez vous.”

Personnage haut en couleur pour ne pas dire sulfureux, Dimitris Giannakopoulos fait une fois de plus parler de lui pour les mauvaises raisons. Un comportement qui pourrait lui jouer des tours en vue du Final Four à venir et que son équipe n’est plus qu’à une petite victoire de rallier. Un évènement programmé chez lui, à Athènes, et dont il pourrait se voir banni par l’EuroLeague selon certaines sources.

Un cas de figure auquel Dimitris Giannakopoulos a déjà été confronté en 2025 (5 matchs) suite à des incidents survenus en marge du Final Four disputé par le Panathinaïkos à Abu Shabi. Le Game 3 de la série entre les coéquipiers de Mathias Lessort et Valence prévu mardi à Athènes s’annonce explosif.