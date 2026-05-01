Coup dur pour l'Elan Chalon et Nate Darling, out pour la fin de saison !

Les années se suivent et se ressemblent pour Nate Darling. Eloigné des parquets 18 mois durant entre 2024 et 2025, limité à 17 matchs seulement (sur 27) cette saison avec l’Elan Chalon en raison d’une fracture de la main, le pistolero est de nouveau out. C’est ce qu’a indiqué le club bourguignon ce vendredi via ses réseaux sociaux, précisant que l’on ne reverrait pas l’arrière canadien sur l’exercice en cours.

Touché à l’épaule lors de l’entraînement vendredi dernier, Nate Darling a passé des examens médicaux complémentaires qui ont confirmé l’impossibilité d’un retour à la compétition dans de bonnes conditions et en toute sécurité d’ici la fin de l’exercice en cours. L’ensemble du… pic.twitter.com/hYZQyq4vdi — Elan Chalon (@ELANCHALON) May 1, 2026

Nate Darling souffre cette fois d’une blessure à l’épaule, contractée lors d’un entraînement de l’équipe la semaine dernière. Un pépin physique dont il tarde à se remettre et qui privera l’éphémère joueur des Hornets des trois dernières journées de Betclic ELITE a minima, alors que le club (actuel 9e au classement) se bat pour valider sa participation au Play In.

Un véritable coup dur pour le groupe d’Elric Delord, au sein duquel Nate Darling joue un rôle essentiel. Attaquant de grand talent, l’ancien pensionnaire de G-League aligne ainsi 13,5 points de moyenne à 52,5% cette saison. Des chiffres qui font de lui le 2e meilleur scoreur de l’Elan derrière l’inévitable Jeremiah Hill. Et des performances qui pourraient convaincre son employeur de le resigner, alors que son contrat en Saône-et-Loire, signé l’été dernier pour un an, expire dans quelques semaines.

Le double champion de France (2012 et 2017) s’avancera donc samedi (20h30) sans son international canadien sur le parquet de l’Adidas Arena pour y défier le Paris Basketball.