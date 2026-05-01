Nouvel épisode des diatribes de Mike James sur Twitter/X. Grand adepte du réseau social qui lui permet de s’exprimer librement et de faire passer des messages, la réaction du meneur américain était cette fois attendue.

Au lendemain de son expulsion au Match 2 des playoffs d’EuroLeague chez l’Olympiakos qui a fait beaucoup parler d’elle par sa nature (il a quitté le parquet en effectuant un geste suggérant que les arbitres étaient achetés) et pourrait lui valoir une suspension, le natif de Portland a cette fois pris la parole… pour apaiser les choses.

I will no longer talk to referees about calls. It will be a tough task for me but even though the game was probably over i hurt my team and didn’t make it any easier. I gotta do better. Back to the series….. — Mike James (@TheNatural_05) May 1, 2026

« Je ne protesterai plus envers les arbitres »

Dans un tweet en cette fin d’après-midi alors que les joueurs sont rentrés en France après cette semaine ratée en Grèce (-51 en cumulé), James a lâché : « Je ne protesterai plus envers les arbitres à propos de leurs coups de sifflet. Ça sera une tâche difficile pour moi. Même si la victoire allait nous échapper, j’ai fait du mal à mon équipe et n’ai pas rendu le match facile. Je dois faire mieux…. Retour à la série. »

Car les Monégasques sont en effet dos au mur, avec au minimum un match à jouer, à la maison, pour maintenir en vie leurs espoirs de Final Four. La tâche s’annonce très compliquée.

James avait été exclu sur deux fautes techniques, pour avoir réclamé une faute de manière un peu trop véhémente, et n’avoir jamais décoléré par la suite. Un retour express aux vestiaires juste avant la mi-temps, qui a forcément mis en péril le match pour la Roca Team, qui a dû se débrouiller sans son leader.

Image médiatique

Sa crise de colère a beaucoup tourné : d’abord sur place sous les yeux de plus de 10 000 fans grecs ainsi que Giannis Antetokounmpo, Kyle Kuzma ou encore Novak Djokovic en courtside, mais aussi et surtout sur les réseaux sociaux, où la vidéo a été vue plus d’un million de fois.

D’où aussi la réaction à froid du principal intéressé, qui a voulu calmer les choses. Cette fois, il n’a pas craqué dans le public plus restreint de la Betclic ÉLITE, mais au plus haut de la scène continentale basket. Reste à voir s’il y aura une sanction. Et surtout, s’il tiendra parole, et en profitera pour relever la tête et mener son équipe vers un improbable come-back dans cette série de playoffs mal embarquée. Ce avant un départ du club maintenant acté cet été.