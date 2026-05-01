Et si l’un des deux pivots lituaniens de NBA… revenait au pays ? C’est une possibilité qui prend vie ces dernières heures, au lendemain de l’élimination décevante des Denver Nuggets au premier tour face à des surprenants Minnesota Timberwolves. Le pivot remplaçant des Nuggets, Jonas Valanciunas (2,11 m, 33 ans), aurait reçu une offre du Zalgiris Kaunas, seul club lituanien évoluant en EuroLeague. Une information d’abord sortie par le site Krepsinis.net et confirmée par Basket News. Selon ces derniers, un contrat garanti de deux ans lui a été proposé avec une troisième année en option, avec un salaire annuel à 2 millions d’euros.

Même s’il n’a jamais joué là-bas, le pivot de 33 ans est forcément très attaché à son pays, où il a joué jusqu’à ses 20 ans, et pour lequel il est revenu chaque été jouer les compétitions internationales. Un retour à la maison après 14 saisons en NBA serait une belle histoire. Valanciunas est de toute façon attiré par le basket européen, lui qui était déjà en négociations avancées avec le Panathinaïkos l’été dernier, mais s’était vu bloquer par les Nuggets, qui ont refusé de le libérer. À juste titre, puisqu’il a tenu le poste de pivot remplaçant derrière Nikola Jokic toute la saison.

Toujours sous contrat en NBA, mais…

Mais la donne pourrait être différente cet été. Au vu de l’élimination bien trop précoce en playoffs et des restrictions financières, les Nuggets vont devoir faire des choix. La franchise s’approche dangereusement du fameux first apron, source de nombre de contraintes. Avec l’extension de Christian Braun qui s’active cet été, ils vont probablement devoir faire un choix entre Cameron Johnson (23 millions de dollars l’année prochaine) et Peyton Watson, la star montante qui va être agent libre. Dans ce contexte, Jonas Valanciunas n’est plus vraiment une priorité.

Cette saison, le Lituanien a joué 65 matchs (son plus faible total depuis cinq ans) à 13 minutes de moyenne (sa plus faible en carrière). En playoffs, il n’a joué que 4 matchs sur 6, pour 25 minutes… en cumulé. Et son contrat l’année prochaine n’est pas garanti. Il ne le sera que le 8 juillet, le temps de laisser quelques jours de free agency faire effet, et si aucun trade n’a lieu d’ici-là. Les Nuggets pourraient tout à fait décider de se séparer des 10 millions de dollars qu’il coûte, pour faire des économies et tourner la page d’un joueur qui a de plus en plus de mal à suivre en vitesse et en défense.

Si cela arrive, beaucoup de clients en EuroLeague vont se manifester. Reste à voir si le Zalgiris Kaunas tiendra la corde en s’étant positionné en premier, et en ayant l’argument d’un retour à la maison devant un public qui l’adulerait.