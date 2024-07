Giannis Antetokounmpo sera porte-drapeau de la Grèce aux Jeux Olympiques

L’information était officialisée par le comité olympique grec hier soir, puis confirmée par la FIBA ce mercredi 10 juillet : Giannis Antetokounmpo (2,11 m, 29 ans) sera le porte-drapeau de la Grèce lors de la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques à Paris. Il sera en tête de la parade des porte-drapeaux, comme c’est de tradition étant donné l’histoire de son pays, qui est à l’origine des Jeux Olympiques. Il sera accompagné de l’athlète féminine Antigoni Drisbioti. Ce sera une grande première pour Antetokounmpo, étant donné que son équipe ne s’était pas qualifiée pour la compétition en 2021, un an après son deuxième titre de MVP de NBA. Ni en 2016 ou en 2012.

La Grèce s’est qualifiée aux Jeux Olympiques de Paris au TQO du Pirée, en dominant la Slovénie de Luka Doncic puis la Croatie lors des deux derniers matchs. Ils n’y avaient plus participé depuis 2008. Ils se retrouvent dans le groupe A « de la mort », avec l’Australie, le Canada et l’Espagne.

D’autres basketteurs ?

Antetokounmpo est pour l’instant le seul basketteur confirmé comme porte-drapeau, hommes et femmes confondus. En France, Laëtitia Guapo est la seule en lice pour l’être cette année, face à 13 autres candidats. En 2021 à Tokyo, ils étaient neuf basketteurs : Sue Bird (États-Unis), Miranda Ayim (Canada), Sonja Vacic (Serbie) et Khulan Onolbaatar (Mongolie) chez les femmes; Patty Mills (Australie), Rui Hachimura (Japon), Tomas Satoransky (République Tchèque), Agnis Cavars (Lettonie) et Samad Nikkah Bahrami (Iran) chez les hommes.