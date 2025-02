Gobert, Anthony Edwards et Minnesota enchaînent face à Houston

Nouvelle démonstration d’Anthony Edwards ! Après ses 49 points face à Chicago, l’arrière All-Star a encore porté les Timberwolves avec 41 points et une fin de match tonitruante. Rudy Gobert (2,16 m, 32 ans) a lui aussi brillé avec un double-double (13 points, 10 rebonds) dans la victoire de Minnesota face aux Rockets (127-114).

Minnesota s’accroche avant de faire la différence

Portés par un Anthony Edwards en feu dès l’entame (18 points dans le premier quart-temps), les Timberwolves ont pourtant eu du mal à contenir l’attaque de Houston. Jalen Green et Alperen Sengun ont fait mal aux locaux, permettant aux Rockets de virer en tête à la pause (66-71). L’adresse extérieure de Cam Whitmore après la mi-temps a même maintenu Houston devant avant le dernier quart-temps.

C’est alors que Minnesota a haussé le ton. Avec une défense plus agressive et un Rudy Gobert impérial dans la raquette, les Wolves ont infligé un 6-0 pour égaliser. Puis, Anthony Edwards a pris feu. Avec trois tirs primés et plusieurs pénétrations agressives, le All-Star a éteint les espoirs texans. Mike Conley a conclu le travail en inscrivant 5 points coup sur coup pour sceller la victoire.

Rudy Gobert, un rôle clé dans la peinture

Si Anthony Edwards a encore affolé les compteurs avec ses 41 points et son millième panier à 3-points en NBA, la performance de Rudy Gobert a également pesé dans la balance. Le pivot français a cumulé 13 points (5/8 aux tirs), 10 rebonds et 1 contre en 34 minutes, apportant une présence défensive précieuse dans la raquette. Son impact a été crucial en fin de match, avec deux dunks consécutifs pour lancer la remontée des Wolves.

Houston s’effondre dans le dernier quart-temps

Encore bien en place après trois quart-temps, les Rockets ont craqué dans l’ultime période. Avec seulement 16 points inscrits et un terrible 3/13 aux tirs, Houston a subi l’agressivité défensive de Minnesota et n’a pas su répondre. Cette cinquième défaite consécutive commence à peser pour les hommes d’Ime Udoka, qui devront vite se ressaisir. Au classement, les Texans (32 victoires et 19 défaites, 4e à l’Ouest) n’ont plus que 3 victoires d’avance sur les Minnesota Timberwolves (29 victoires et 23 défaites, 6e).

Dans les autres matches, Armel Traoré (2,05 m, 22 ans) et Rayan Rupert (1,99 m, 20 ans) ne sont pas entrés en jeu lors des victoires des Lakers et des TrailBlazers. En revanche, Nicolas Batum (2,03 m, 36 ans) a joué (0 point à 0/2, 2 rebonds, 1 interception et 1 contre en 12 minutes) mais perdu avec les Clippers, face aux Indiana Pacers (112-119).