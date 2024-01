Gobert et les Wolves perdent encore, Coulibaly dans le dur

Les Minnesota Timberwolves de Rudy Gobert ont perdu pour la deuxième fois de suite, et également la deuxième fois consécutive face à La Nouvelle Orléans.

Battus à New York pour le 1er de l’an, ils ont cette fois baissé le pavillon face aux Pelicans, contre qui ils avaient perdu le 11 décembre déjà. Cette fois, ce n’est pas en Louisiane, mais à domicile, qu’ils se sont inclinés, enregistrant leur deuxième revers de la saison au Target Center. Comme il y a trois semaines, Zion Williamson s’est régalé à l’intérieur (27 points à 11/15 aux tirs, 4 rebonds et 6 passes décisives en 29 minutes). Rudy Gobert n’a pas pu faire grand chose (5 points à 2/3, 5 rebonds et 4 fautes en 24 minutes, un +/- de -16). Les Wolves doivent retrouver leur défense. Eux qui ont bâti leur succès sur une défense de fer cette saison ont encaissé 32 points dans le deuxième quart-temps puis 33 dans le troisième.

Au classement, Minnesota reste en tête de la conférence Ouest avec 24 victoires et 9 défaites. En effet, Oklahoma City (23 victoires et 10 défaites) a également perdu, 141 à 138 à Atlanta. Olivier Sarr était sur la feuille de match mais n’a pas joué. Ousmane Dieng est lui toujours en G-League (10 points à 4/14 aux tirs, 8 rebonds et 4 passes décisives ce mercredi face aux Lakers).

2/12 aux tirs pour Coulibaly

Bilal Coulibaly a également perdu avec Washington D.C., et cette fois largement à Cleveland (140-101). Dans le dur actuellement, peut-être en plein rookie wall, le Français a fini à 5 points à 2/12 aux tirs (dont 1/4 aux lancers francs), 0/2 aux lancers francs, 5 rebonds, 1 passe décisive, 3 interceptions, 2 contres et 2 balles perdues. Il a toutefois eu droit au plus gros temps de jeu de l’effectif (33 minutes), de quoi terminer avec le pire +/- des Wizards (-24).

Killian Hayes était tout proche de signer une deuxième victoire en trois matches avec Détroit. Mais les Pistons se sont inclinés chez le Jazz d’Utah après prolongation (154-148). Le meneur franco-étasunien a apporté 2 points à 1/3, 4 rebonds et surtout 6 passes décisives (pour 0 balle perdue) en seulement 13 minutes. Sans son raté avec Bojan Bogdanović en fin de quatrième quart-temps, Détroit aurait pu rentrer de Salt Lake City avec une quatrième victoire.

Enfin, Evan Fournier n’est pas entré en jeu lors de la victoire de New York contre Chicago. Rayan Rupert et Moussa Diabaté n’ont pas été alignés par Portland et les Los Angeles Clippers.