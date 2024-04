Gobert et les Wolves repassent devant OKC, battu par les Sixers pour le retour d’Embiid

Si les Denver Nuggets (53 victoires et 23 défaites) ont battu San Antonio et restent premiers à l’Ouest, les Minnesota Timberwolves (52 victoires et 23 défaites) de Rudy Gobert repassent devant OKC (52 victoires et 23 défaites). En effet, ils ont battu Houston 113 à 106 quand, dans le même temps, le Thunder s’est incliné 109 à 105 sur le parquet des Sixers de Philadelphie, qui ont bénéficié du retour de Joel Embiid.

Face aux Rockets, Rudy Gobert a cumulé 12 points à 4/7 aux tirs, 14 rebonds et 2 contres en 35 minutes. Mal partis (16-23, 12′), les Wolves ont pris le dessus lors du deuxième quart-temps (38-22).

De son côté, le Thunder a mal terminé la rencontre à Philadelphie. Absent depuis le 30 janvier, le MVP en titre a cumulé 24 points à 6/14 aux tirs et 12/12 aux lancers francs, 6 rebonds, 7 passes décisives, 3 interceptions et 6 balles perdues en 29 minutes. De quoi aider les Sixers à signer leur 41e succès. Nicolas Batum a également contribué à cette victoire avec 7 points à 3/6 aux tirs, 2 rebonds et 2 passes décisives en 30 minutes.