[Vidéo] Victor Wembanyama passe tout près du quadruple-double contre Denver !

Victor Wembanyama s’est encore démultiplié sur le terrain. Le Français de 20 ans a été monstrueux à la Ball Arena, se rapprochant encore un peu plus d’un quadruple-double. Fraîchement élu rookie du mois de mars pour la troisième fois de suite, le natif du Chesnay (Yvelines) a terminé la rencontre avec 23 points (9/29 aux tirs), 15 rebonds et 8 passes, 9 contres en 34 minutes sans empêcher la défaite des siens face aux champions NBA en titre (110-105).

Wemby a eu la balle de match

Dominant face au pivot serbe Nikola Jokić (42 points à 18/32, 16 rebonds, 6 passes et 2 contres), Wemby a porté les Spurs sur ses épaules tout au long de la rencontre : il aurait même pu donner la victoire au sien mais son ultime tentative à longue distance n’a pas transpercé les filets. Un tir à 3-points, à 27 secondes du terme, de Michael Porter Jr. permet donc aux Nuggets de prendre la tête de la conférence ouest (53 victoires – 23 défaites). « Il a réalisé quelque chose comme 600 contres ce soir, mais nous avons gagné », s’est amusé le Joker en conférence de presse, qui a échangé quelques mots avec le Français une fois la rencontre terminée.

Les Spurs, toujours derniers (18 victoires – 56 défaites), se sont également appuyés sur un Tre Jones en mode triple double (10 points, 12 rebonds, 11 passes) et un Malaki Branham scoreur (24 points à 10/19 aux tirs) alors que Jeremy Sochan (cheville gauche) et Devin Vassell (troisième métatarsien droit) sont officiellement out pour les quinze derniers jours de la saison. Un retour sous peu de Keldon Johnson (pied gauche) est toutefois espéré.

« C’est l’un des matchs les plus compétitifs auxquels j’ai participé depuis de nombreuses années », a tenu à préciser coach Pop après la rencontre. « Pendant 48 minutes, dans des circonstances difficiles, ces gars-là ont juste joué. Ils ne se sont pas préoccupés d’une balle perdue ou d’un coup de sifflet malheureux. Personne n’aime perdre mais voir le chemin parcouru cette saison est vraiment une joie. » Avant de retrouver le Frost Bank Center dimanche pour la réception de Nicolas Batum et des Sixers de Philadelphie, les Spurs se rendront à La Nouvelle-Orléans, vendredi.