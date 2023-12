Gobert et les Wolves retrouvent la victoire, Coulibaly décisif

NBA - Rudy Gobert et les Minnesota Timberwolves ont retrouvé la victoire, contre les Lakers, alors que Washington a gagné à Portland, notamment grâce à une défense décisive de Bilal Coulibaly.

Les Minnesota Timberwolves de Rudy Gobert ont retrouvé la victoire, ce jeudi 21 décembre, après leur défaite la veille sur le parquet des Sixers de Philadelphie.

De retour à domicile, ils ont battu les Los Angeles Lakers 118 à 111, qui viennent de remporter la NBA Cup. Face à Anthony Davis (31 points à 11/20 aux tirs, 8 rebonds, 4 passes décisives et 3 contres en 39 minutes), Rudy Gobert a fini en double-double (15 points à 6/11, 13 rebonds, 3 passes décisives et 3 contres en 37 minutes).

Les Wolves reviennent à hauteur de Boston avec le meilleur bilan NBA (21 victoires et 6 défaites). A l’Ouest, ils devancent le Thunder d’Oklahoma City (18 victoires et 8 défaites) qui a battu les Los Angeles Clippers (134-115) ce jeudi. Ousmane Dieng a joué 8 minutes pour 7 points à 2/2 et 1 rebond. Olivier Sarr n’est pas entré en jeu.

Coulibaly valide la victoire des Wizards

Dans les autres matches, Washington D.C. a signé sa cinquième victoire, avec un succès d’un point chez les Portland TrailBlazers. Bilal Coulibaly a été gêné par les fautes (5 en 18 minutes) et n’a ainsi pu cumuler que 2 points à 1/1 au tir, 2 rebonds et 2 passes décisives. Toutefois, c’est lui qui a été lancé sur Jerami Grant (20 points à 6/14 aux tirs et 4 passes décisives) sur la dernière possession. Et il a empêché l’ailier des Blazers de marquer le panier de la victoire.

Coulibaly's defense on Grant's last-second possession. Wizards win. pic.twitter.com/NPPKjDfkRo — Bijan Todd (@bijan_todd) December 22, 2023

En revanche, Détroit a perdu pour la 25e fois de suite. Killian Hayes n’a pas joué, car malade.