Gobert et les Wolves surpris par Charlotte : « Une performance absolument dégueulasse en défense »

Minnesota s’est incliné à domicile contre l’un des cancres de cette saison 2023-2024, les Charlotte Hornets, ce lundi 22 janvier. L’entraîneur Chris Finch a décrit une « performance absolument dégueulasse en défense » et un « basket immature tout au long de la rencontre ».

Karl-Anthony Towns, 62 points en vain

Il faut dire que les Timberwolves nous avaient habitué à mieux cette saison, particulièrement en défense. Les leaders de la conférence Ouest se sont contentés de nourrir Karl-Anthony Towns, auteur de 62 points (soit le record de la franchise) à 10/15 à 3-points, mais n’ont pas fait les efforts nécessaires en défense pour prendre le large. « Juste parce que vous marquez deux ou trois paniers de suite pour nourrir une main chaude ne vous empêche pas de revenir et faire ce qu’on doit faire », a continué Chris Finch.

Et dans le dernier quart-temps, lorsque Karl-Anthony Towns a perdu son adresse mais continué à shooter à profusion (2/10 aux tirs), les locaux n’ont pas su stopper le retour des Hornets de Frank Ntilikina – qui n’est pas entré en jeu. Rudy Gobert (13 points à 6/6 aux tirs et 11 rebonds en 39 minutes) & co ont perdu 36 à 18 le dernier quart-temps pour s’incliner 128-125 et ainsi perdre leur troisième rencontre de la saison au Target Center. « Il y a plein de façon d’être immatures et on a eu plein de performances dans notre effectif. On a totalement manqué de respect au jeu, à nous-même et on a ce qu’on mérite », a pesté Chris Finch. « C’est ce qui arrive quand on a ce type d’approche ». Voilà une bonne leçon pour Minnesota (30 victoires et 13 défaites) qui reste néanmoins premier à l’Ouest grâce à sa victoire d’avance sur Oklahoma City (29 victoires et 13 défaites). Une réaction est attendue face à Washington D.C. ce mercredi.

Chris Finch continued to rip the Timberwolves' performance tonight Also said KAT was "hunting a big number" pic.twitter.com/yRdNAKR61o — Oh no he didn't (@ohnohedidnt24) January 23, 2024

30 victoires et 13 défaites, c’est aussi le bilan des Milwaukee Bucks après leur victoire à Détroit (113-122). De quoi rester devant les Sixers de Philadelphie (29 victoires et 13 défaites) qui l’ont emporté 133-123 face aux San Antonio Spurs, avec 70 points de Joel Embiid. Titulaire, Killian Hayes a fini à 2 points à 1/2, 1 rebond, 5 passes décisives, 1 interception et 1 contre en 16 minutes.