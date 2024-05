Gobert et Minnesota cèdent lors du match 1 face à Dallas

Les Minnesota Timberwolves de Rudy Gobert se sont inclinés 108 à 105 lors du match 1 des finales de conférence Ouest des playoffs NBA, à domicile contre Dallas. Dans ce match de série, c’est l’équipe de Luka Doncic (33 points à 12/26 aux tirs, 6 rebonds et 8 passes décisives) qui a fait la différence en fin de match, grâce à plusieurs paniers consécutifs du Slovène. Les Mavericks ont en effet passé un 13-0 au cœur du quatrième quart-temps, avant de devoir refaire la différence dans le money time après le retour des locaux.

1:04 left in the 4th quarter, Mavs up 104-102. Luka breaks up a Rudy Gobert lob that would have tied the game. Then walks down Jaden McDaniels 1 on 1, hits a middie over him to make it a 4 point game with 49 seconds left. Absolutely huge winning plays by Luka Doncic. pic.twitter.com/vEZIjOT9dM

— Jo (@MavsStan41) May 23, 2024