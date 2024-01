Gobert et Minnesota tombent à Dallas

Les Minnesota Timberwolves ont perdu pour la troisième fois sur les quatre derniers matches ce dimanche 7 janvier. L’équipe de Rudy Gobert a perdu à Dallas 115 à 108.

Les leaders de la conférence Ouest ont encaissé 91 points en trois quart-temps, notamment à cause du duo Kyrie Irving (35 points à 14/27 aux tirs, 8 rebonds, 5 passes décisives et 3 interceptions) – Luka Doncic (34 points à 12/26, 6 rebonds et 8 passes décisives). Ce dernier a marqué deux paniers à 3-points décisif à l’entame du money time. Un peu maladroit (4/9 aux tirs et 1/4 aux lancers francs, 5 balles perdues), Rudy Gobert n’a pas fini en double-double (9 points et 17 rebonds en 34 minutes). Le pivot français a notamment payé son trash-talking avec la star slovène des Mavs. « Quand vous commencez ça, vous savez, ça vous revient derrière », a commenté l’ancien joueur du Real Madrid.

Kyrie Irving and Luka Doncic combined for 69 POINTS to help the Mavs protect homecourt against the Timberwolves! Irving: 35 PTS, 8 REB, 6 3PM

Doncic: 34 PTS, 8 AST, 5 3PM pic.twitter.com/p9ogQJjCxe — NBA (@NBA) January 8, 2024

Minnesota reste en tête à l’Ouest (25 victoires et 10 défaites) mais Denver revient derrière (26 victoires et 12 défaites). Les champions en titre n’ont pas eu de problème pour l’emporter à Détroit (114-131). Nikola Jokic n’a tenté que 3 tirs (pour 4 points) en 25 minutes. Autrement, il a régalé ses partenaires (16 passes décisives). Chez les Pistons, Killian Hayes a fini à 2 points à 1/5, 2 rebonds, 6 passes décisives (pour 1 balle perdue) et 4 fautes en 25 minutes.

Autrement, Rayan Rupert n’est pas entré pour Portland à Brooklyn alors que Moussa Diabaté n’était pas avec les Clippers contre les Lakers.