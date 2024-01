30e défaite de la saison pour Victor Wembanyama (24 points) et les Spurs à Cleveland

Avant le choc des mal classés chez les Détroit Pistons dans la nuit de mercredi à jeudi, les San Antonio Spurs auraient pu faire un coup à Cleveland. Sans une mauvaise passe de Jeremy Sochan à dix secondes du terme, les Texans auraient sans doute pu arracher une prolongation… L’espoir d’une légère éclaircie à l’Alamo City était encore permis lorsque que Victor Wembanyama a contré Caris LeVert à quatre secondes de la fin mais le tir de l’ailier polonais est passé à côté.

Un 15e double double

Au lieu d’un sursis de cinq minutes de plus, les Spurs ont signé une 30e défaite en 35 matchs (115-117). Avec un temps de jeu toujours limité en raison d’une cheville droite douloureuse, Victor Wembanyama a tout de même signé son 15e double double en NBA (24 points à 6/13 aux tirs et 10 rebonds) tout en délivrant 3 passes et en contrant 5 tirs.

Le rookie tricolore de 20 ans s’est, comme à son habitude, livré corps et âme, il a été le fer de lance de la révolte texane. Alors que les Spurs étaient menés de treize points à son retour en jeu, il a permis aux siens de revenir à une possession sur une drive à droite (117-115) à 41 secondes du buzzer final.