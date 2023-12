Victor Wembanyama sera ménagé « quelques semaines » lors des prochains back-to-backs

Gêné par une blessure à la cheville droite, Victor Wembanyama sera encore ménagé « quelques semaines » lors des prochains back-to-backs. Le Français de 19 ans devra s'armer de patience et ronger son frein.

Plus que jamais, Victor Wembanyama doit prendre son mal en patience. Le rookie de bientôt 20 ans aimerait jouer plus, grandir plus vite et « apprendre à gagner le plus rapidement possible » pour se rapprocher, ne serait que « d’un 1% de son but ultime, le titre NBA ». Sauf qu’il devrait encore manquer quelques matchs d’ici la fin de saison.

Avant la deuxième rencontre à Portland (défaite 134-128) vendredi soir, Gregg Popovich a expliqué que le dernier n°1 de la draft NBA sera mis au repos « quelques semaines » lors des back-to-backs. Une mesure de précaution suite à sa légère blessure à la cheville droite. « Son temps de jeu sera également limité jusqu’à ce que Victor fasse une autre radio de son pied », ajoute le technicien de 74 ans.

« Ça le frustre plus qu’autre chose »

Le MVP de la dernière saison de Betclic ÉLITE avait impressionné de par sa grande forme physique en jouant les dix-huit premiers matchs de la saison avant de manquer son premier match NBA lors d’un back-to-back à La Nouvelle-Orléans, le 1er décembre.

Avec sa légère blessure à la cheville droite, le natif du Chesnay (Yvelines) a raté le déplacement à Milwaukee, le 19 décembre, avant de déclarer forfait de dernière minute à Dallas, le 23, après avoir marché sur le pied d’un ramasseur de balle à l’échauffement. « Si ça ne tenait qu’à moi, je jouerais tous les matchs », expliquait récemment Wemby. « Je leur fais confiance s’ils [les professionnels de santé] veulent que je manque un match, mais seulement si c’est vraiment nécessaire ou si j’y suis contraint. » Gregg Popovich ajoute : « Quand nous avons décidé qu’il ne jouerait pas à Dallas, il n’était pas content. C’est un compétiteur, il voudrait jouer. Ça le frustre plus qu’autre chose. »

Absent vendredi soir après son match historique de la veille, Victor Wembanyama devrait renfiler le bleu de chauffe pour conclure l’année 2023 contre les Celtics, le 31 décembre.

De notre correspondant Théo Quintard à San Antonio (Texas).