Gobert prend 19 rebonds mais Minnesota perd pour sa reprise

Rudy Gobert, après une pause de plus d’une semaine, s’est montré en forme pour son retour à la compétition mais Minnesota a perdu à domicile contre Milwaukee (107-112).

Descendus à -17 lors d’un troisième quart-temps raté (13-36), les Timberwolves sont remontés mais Damian Lillard a mis fin au suspense à 10,3 secondes de la fin. Lui et Giannis Antetokounmpo (33 points, 13 rebonds et 5 passes décisives) ont permis aux Bucks de remporter ce choc du Midwest. Pourtant, Rudy Gobert a réalisé un gros double-double avec 12 points à 6/8 aux tirs, 19 rebonds et 2 contres en 38 minutes.

RUDY vs. Milwaukee Bucks 12 POINTS

19 REBONDS

1 AST / 2 BLK Les Wolves s'inclinent 107-112 face aux Bucks pic.twitter.com/5K9Hgepq8U — NBA France (@NBAFRANCE) February 24, 2024

21 points et 18 rebonds pour Olivier Sarr… en G-League

Battu pour le premier match de sa série de sept rencontres de suite à domicile, Minnesota est rejoint en tête de la conférence Ouest par Oklahoma City (39 victoires et 17 défaites). Le Thunder s’est largement imposé contre Washington D.C. (147-106) et Bilal Coulibaly. Dans le cinq majeur, ce dernier a fini à 11 points à 4/10 aux tirs (dont 2/5 à 3-points), 5 rebonds et 2 passes décisives en 31 minutes. Ousmane Dieng, que l’on croyait désormais installé dans la rotation, a été renvoyé en G-League. Il a cumulé 10 points, 10 passes décisives et 4 rebonds lors de la victoire du Blue contre les Austin Spurs de Sidy Cissoko (6 points, 4 rebonds et 4 passes décisives). Son coéquipier Olivier Sarr était avec lui et a été monstrueux (21 points à 7/11, dont 1/2 à 3-points, 18 rebonds, 2 passes décisives et 2 interceptions en 34 minutes).

Enfin, Nicolas Batum n’a joué que 3 secondes le temps d’assurer une remise en jeu à 24 secondes de la fin. De quoi permettre aux Sixers d’assurer la victoire contre Cleveland (104-97). Le capitaine de l’équipe de France était incertain avant la rencontre.