Gravelines-Dunkerque fustige l’arbitrage : « On tolère beaucoup de choses à Cholet »

Avant la rencontre entre Gravelines-Dunkerque et Cholet, la programmation de la LNB, contraignant CB à enchaîner deux rencontres en 48 heures, avait déjà quelque peu attisé les relations entre les deux équipes. Et après la victoire au bout du suspense du club des Mauges à Dewerdt, celle-ci ne sont pas apaisées, au contraire. Le BCM Gravelines-Dunkerque, par les voix de son entraîneur Jean-Christophe Prat et de son joueur Vafessa Fofana, ont notamment critiqué l’arbitrage de cette partie.

« On a davantage vu les arbitres que les joueurs »

« Ce soir (vendredi), on a davantage vu les arbitres que les joueurs », soufflait Vafessa Fofana. En conférence de presse, les acteurs nordistes ont notamment pointé du doigt l’arbitrage à l’issue de la rencontre contre Cholet. Dans une fin de match très accrochée, c’est finalement Cholet Basket qui a eu raison du BCM, passant devant dans la dernière minute.

Mais pour Jean-Christophe Prat, le leader de la Betclic ELITE n’a pas été suffisamment sanctionné ce vendredi 7 février (29 fautes pour Cholet, 20 pour Gravelines-Dunkerque). « J’ai vu des comportements qui ont été tolérés que je n’avais plus vu depuis longtemps dans le basket », exposait ainsi le coach nordiste dans des propos rapportés par Le Courrier de L’Ouest et Nord Littoral. « Je ne fais pas ce sport pour ça. Si le basket c’est se faire péter la gueule, alors je ne suis pas fait pour ce sport-là. » Avant d’ajouter : « Depuis le début de la saison, on tolère beaucoup de choses à Cholet et je ne sais pas pourquoi. »

Fabrice Lefrançois demande du respect pour Cholet

Évidemment avec un regard bien différent sur cela, l’entraîneur choletais Fabrice Lefrançois n’a pas répondu directement à ce sujet polémique. Juste a-t-il voulu souligner le parcours assez prodigieux de son équipe jusqu’à lors en championnat : « Qu’on mette un peu plus de respect sur Cholet Basket, c’est juste ça », demandait-il. « De la part de tout le monde. C’est incroyable ce qu’on fait. »

En effet, Cholet toujours leader à la trêve internationale de février, est plutôt un fait incroyable après les 2/3 du championnat passés.