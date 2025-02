Le braquage de Cholet à Gravelines-Dunkerque : CB leader à la trêve internationale de février !

Cholet semble décidément bien insubmersible en cette saison 2024-2025. Quarante-huit heures à peine après avoir conclu victorieusement son top 16 de la FIBA Europe Cup en Sardaigne, le club des Mauges remettait le couvert dès ce vendredi 7 février à Gravelines-Dunkerque. Et même si la formation de Fabrice Lefrançois a été grandement chahutée et menée au score, elle est finalement parvenue à l’emporter en fin de match (70-73) !

Le gros début de match de Gravelines-Dunkerque

C’est peu dire si Cholet a certainement dû ressentir l’effet de la fatigue en début de match à la salle Dewerdt. Après 5 minutes de match, les Choletais ont encaissé une série de 20 points à 4, dû notamment à un coup de chaud de Chris Babb (17 points à 5/12 aux tirs). Pris à froid par Gravelines-Dunkerque, l’équipe du Maine-et-Loire était déjà menée de 16 points à la fin du premier quart-temps (27-11) ! Et c’est pendant une trentaine de minutes que le club des Mauges a couru après le score, allant jusqu’à être mené de 19 points en début de 2e quart-temps.

Commençant à combler quelque peu son écart en fin de première période en terminant sur un 6-0, Cholet a poursuivi son effort au retour des vestiaires avec l’efficacité de Chris Ebou-Ndow (13 points à 5/7 et 10 rebonds). Totalement revenu dans la partie, le leader de Betclic ELITE a pris le contrôle des débats pendant un court laps de temps, avant que Gravelines-Dunkerque ne reprenne l’avantage au score. Ayant la possibilité à plusieurs reprises de faire le break dans le dernier quart-temps, l’équipe de Jean-Christophe Prat a cependant laissé passer sa chance.

CB plus solide dans la tête et sur la ligne des lancers francs

Dans la dernière minute de jeu, CB a profité des atermoiements nordistes en défense et aux lancers francs (23/34) pour passer devant sur un lancer franc de T.J. Campbell (consécutif à une faute technique à l’encontre de Prat) et l’un des rares paniers de la soirée de Bastien Vautier (6 points à 3/4 mais 5 passes décisives et 2 interceptions). Ne laissant pas le loisir à Gravelines-Dunkerque de pouvoir égaliser en faisant faute sur Valentin Chery, pas le plus adroit dans l’exercice des lancers francs (2/8 ce soir), Cholet a fini par s’imposer au bout du suspense dans le Nord.

Cholet encore et toujours leader du championnat

Après avoir terminé champion d’automne, Cholet Basket est désormais assuré de passer la trêve internationale de février en tête de la Betclic ELITE. Après 19 matchs, CB affiche le très joli bilan de 15 victoires pour 4 défaites. Plus tard dans le week-end, Paris tentera de revenir à sa hauteur lors de la réception de l’ASVEL dans le choc de cette 19e journée.