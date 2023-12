Gravelines-Dunkerque a bien mieux fini et enfonce Blois

Coupe de France - Pour le compte d'un match décalé des 1/16e de finale, Gravelines-Dunkerque l'a emporté au finish à Blois (70-73).

Sur une série de huit défaites consécutives en championnat, l’ADA Blois a failli se redonner de la confiance en Coupe de France. Mais après avoir longtemps mené contre Gravelines-Dunkerque (53-46 à l’entame de l’ultime période), c’est finalement le BCM qui a eu le dernier mot (70-73).

#ADABCM | 𝗩𝗜𝗖𝗧𝗢𝗜𝗥𝗘 🧡 Le BCM fait le boulot sur le parquet de l'ADA Blois et se qualifie en 8ème de finale de la Coupe de France ! ✅ Le tirage au sort aura lieu début janvier 🔜 Chris Babb n'a pas joué, il a été préservé pour samedi ! 🫡#TousBCM #CDFBasket pic.twitter.com/3VjpZGKrzE — BCM Basketball (@BCMBasket) December 19, 2023

Dans le dernier quart-temps, le club nordiste a notamment infligé une série de 14 à 0 pour repasser devant et prendre définitivement le contrôle de la partie. Le duo Tajuan Agee (16 points) – Thomas Cornely (5 points, 5 rebonds et 5 passes décisives) a été décisif dans cette fin de match. Comme depuis la prise de fonction de Jean-Christophe Prat et en l’absence de Chris Babb (repos), les jeunes Maritimes ont également contribué, à l’image des 10 points de Hugo Boumpoutou. Malgré la première apparition Rashard Kelly sous les couleurs blésoises (13 points à 4/12 de réussite aux tirs et 5 rebonds en 25 minutes), l’ADA Blois n’a toujours pas retrouvé la voie du succès.