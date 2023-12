Un rebond offensif victorieux de Thomas Cornely et Gravelines-Dunkerque enchaîne avec un 2e succès

Pourtant plutôt en maîtrise, Gravelines-Dunkerque s’est rendu la tâche bien compliquée contre Saragosse. Au final, le BCM doit son succès (70-69) à un rebond offensif de Thomas Cornely (6 points, 4 rebonds et 3 passes décisives)) qui a immédiatement su le convertir par un panier au buzzer final.

