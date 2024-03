Gravelines-Dunkerque, sorti de la zone de relégation, revient de loin

Gravelines-Dunkerque en dehors de la zone de relégation (15e), ce n’était encore jamais arrivé cette saison. Fort de sa victoire dans le derby face à Saint-Quentin (68-76), et en attendant le résultat de Blois contre Paris, le BCM se retrouve pour la première fois au-dessus de la ligne de flottaison du maintien. Presque inespéré après le départ cataclysmique des Maritimes, défaits lors des dix premiers matchs de la saison de Betclic ELITE.

Pour rappel, depuis la création de la LNB, seule une équipe (sur onze) s’est sauvée après un départ en 0-8. Quand vous allez jusqu’à 10 défaites initiales, et qu’il y aura trois descentes à l’échelon inférieur, les chances se réduisent comme peau de chagrin… Alors rien que momentanément sortir de la zone de relégation, même si ce n’est que symbolique, est déjà un bel accomplissement pour les Nordistes.

« Elle fait vraiment du bien, pour la suite, pour le groupe, soulignait le meneur du BCM Thomas Cornely auprès de La Voix du Nord. On a pris cette équipe très au sérieux et on a réussi à les faire déjouer. Il y avait toutes les conditions d’un derby, les cinq dernières minutes étaient intenses… On a retrouvé de l’air »